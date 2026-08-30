Chhatrapati Sambhajinagar BPCL Gas Project: ‘बीपीसीएल’चा गॅस प्रकल्प!; शहरात दररोज २०० टन ओल्या कचऱ्यावर होणार प्रक्रिया जागानिश्चितीनंतर कामाला गती, कचरामुक्तीसाठी फायदा

छत्रपती संभाजीनगर: शहरातील ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यातून गॅस निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची तयारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने (बीपीसीएल) दर्शविली आहे. दररोज २०० टन कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस बायोगॅस निर्मितीसाठी महापालिकेसोबत कंपनीच्या बैठकांचे सत्र सुरू असून, मंगळवारी (ता. एक) त्याला मूर्त स्वरूप येणार आहे. प्रकल्पाची जागा निश्चित झाल्यानंतर कामाला गती येईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिली. .शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना महापालिकेच्या नाकीनऊ येत आहेत. काही वर्षांपूर्वी शासन निधीतून महापालिकेने चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव येथे ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प सुरू केले आहेत. या तीन प्रकल्पांची क्षमता प्रत्येकी १५० टन एवढी असून, दररोज ४५० टन कचऱ्यावर याठिकाणी प्रक्रिया होऊ शकते. हॉटेल्समधून निघणाऱ्या सुमारे ३५ टन कचऱ्यावर कांचनवाडी येथे प्रक्रिया केली जाते..World Cup 2027: वर्ल्ड कप २०२७साठी टीम इंडियाचा खास प्लॅन! स्टार खेळाडूंच्या जागेसाठी ‘या’ युवा फलंदाजावर निवडकर्त्यांचा विश्वास.महापालिकेने शहरातील कचरा संकलनाचे काम गुजरातच्या कंपनीला दिल्यापासून कचरा संकलनात दररोज १०० टनाने वाढ झाली असून, सध्या ५०० ते ६०० टन कचरा संकलन केंद्रावर जात आहे, पण महापालिकेच्या प्रकल्पांची क्षमता ४५० टन एवढी आहे. त्यामुळे उर्वरित कचऱ्याचे डोंगर प्रक्रिया प्रकल्पावर उभे राहत आहेत. त्यामुळे महापालिकेतर्फे कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच बीपीसीएल कंपनीने शहरात कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची तयारी दाखविली आहे..Western Railway: रेल्वे आणखी सुसाट होणार, प्रवासात १ तासाची बचत; वेगवाढीसाठी पश्चिम रेल्वेचा मोठा निर्णय.यासंदर्भात आयुक्त अमोल येडगे यांनी सांगितले, की दररोज सुमारे २०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची कंपनीची तयारी आहे. त्यानुसार आतापर्यंत कंपनीसोबत दोन बैठका झाल्या आहेत. मंगळवारी पुन्हा बैठक होणार आहे. कंपनीला महापालिकेतर्फे जागा दिली जाणार असून, प्रकल्प कंपनीतर्फे उभारला जाणार आहे..ग्रामपंचायतींना होणार फायदाशहरात निघणाऱ्या पाचशे ते सहाशे टन कचऱ्यांपैकी ५० टक्के कचरा ओला तर उर्वरित कचरा सुका असतो. त्यामुळे २०० टन कचरा देण्याची महापालिकेची तयारी आहे. त्यासोबत कंपनी शहर परिसरातील ग्रामपंचायतींकडूनही कचरा घेऊन त्यावर प्रक्रिया करू शकते, असे अमोल येडगे यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.