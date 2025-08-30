B.Pharmacy Admission: बी.फार्मसी प्रवेशप्रक्रियेत पुन्हा मुदतवाढ; विद्यार्थ्यांना नोंदणी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २ सप्टेंबर

छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या औषधनिर्माणशास्त्र शाखेतील बी.फार्मसी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीला पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली. .त्यानुसार विद्यार्थ्यांना २ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी अर्ज करता येणार आहे. इतर विभागांच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झालेल्या असताना बी.फार्मसीला मुदतवाढ दिल्याने पालक, विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता अनेक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्या. .विशेषतः पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या साधारणतः तीन फेऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. दुसरीकडे औषधनिर्माणशास्त्र शाखेच्या अभ्यासक्रमांचा गोंधळ कायम आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून विविध कारणांनी या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची प्रक्रिया थेट डिसेंबरपर्यंत चालत असून, यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. .वारंवार मुदत देताना ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात नोंदणीची मुदत संपुष्टात आली होती. यानंतर सीईटी सेलने गुणवत्तायादी जाहीर करण्यासंदर्भात संभाव्य तारखांची घोषणादेखील केली होती..Nashik Kapaleshwar Temple : तिसऱ्या श्रावणी सोमवारी कपालेश्वर-सोमेश्वर मंदिर शिवभक्तांनी गजबजले!.मात्र, प्रवेश वेळापत्रकामध्ये पुन्हा सुधारणा करताना नोंदणीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. आता सुधारित वेळापत्रकानुसार मंगळवार २ सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. जर या वेळापत्रकात बदल केला गेला नाही, तर ६ सप्टेंबरला तात्पुरती गुणवत्तायादी प्रसिद्ध होईल. ७ ते ९ सप्टेंबरदरम्यान हरकती नोंदविण्यास मुदत असेल व १२ सप्टेंबरला अंतिम गुणवत्तायादी प्रसिद्धीचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.