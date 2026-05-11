Chhatrapati Sambhajinagar: ब्राह्मणगाव तांड्यावर पाण्याचे टँकर सुरू;प्रशासनाची उदासीनता दूर; ग्रामस्थांची पाण्यासाठीची वणवण थांबली

आडूळ: पैठण तालुक्यातील ब्राह्मणगाव तांडा, आडूळ तांडा व आडूळ बुद्रक येथे निर्माण झालेल्या भीषण पाणीटंचाईचे वास्तव दैनिक 'सकाळ'ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर प्रशासनाला अखेर जाग आली आहे..'गावात पाणीटंचाई नाही' असे कारण देत टँकरचे प्रस्ताव फेटाळणाऱ्या प्रशासनाने तातडीने सूत्रे हलवली असून रविवारी (ता. दहा) ब्राह्मणगाव तांड्यावर पाण्याचे टँकर दाखल झाले. हंडाभर पाण्यासाठी रानोमाळ भटकणाऱ्या महिला व ग्रामस्थांनी टँकर पाहताच सुटकेचा निःश्वास टाकत 'सकाळ'चे विशेष आभार मानले..आडूळ परिसराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाझर तलावाने तळ गाठला असून तिथे जेमतेम एक टक्काच पाणीसाठा शिल्लक आहे. आडूळ तांडा व ब्राह्मणगाव तांड्यातील विहिरी आणि बोअरवेल पूर्णपणे कोरड्या पडल्या आहेत..यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी महिला, वयोवृद्ध आणि लहान मुलांना रखरखत्या उन्हात दररोज दोन ते तीन किलोमीटरची पायपीट करावी लागत होती. तासन्तास रांगेत उभे राहूनही केवळ एक हंडाभर पाणी पदरात पडत होते. ग्रामपंचायतीने टँकर सुरू करण्यासाठी रीतसर प्रस्ताव पाठवला होता, मात्र तो लालफितीत अडकून फेटाळला गेला..ग्रामस्थांची ही जीवघेणी धडपड पाहून 'सकाळ'मध्ये सलग तीन दिवस या गावांना भेटी देऊन सविस्तर 'ग्राउंड रिपोर्ट' प्रसिद्ध केला. प्रशासनाच्या कारभाराचे वास्तव या वृत्ताच्या माध्यमातून थेट शासनदरबारी मांडण्यात आले.या बातमीची गंभीर दखल घेत पंचायत समिती प्रशासनाने पूर्वी फेटाळलेले प्रस्ताव मंजूर करून तातडीने टँकर सुरू करण्याचे आदेश दिले. रविवारी गावात टँकर पोचताच ग्रामस्थांच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकले. दरम्यान, आडूळ बुद्रक समूह ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या आडूळ तांडा, जामवाडी व पिवळवाडी येथेही सोमवारपासून टँकर सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सहायक गटविकास अधिकारी राजेश कांबळे यांनी दिली.."रोज दोन-तीन किलोमीटर पायपीट करून पाणी आणावे लागत होते. आता टँकर सुरू झाल्यामुळे आमच्या पायांचे तुकडे पडणे थांबले. आमच्या व्यथा पाहून प्रकाशित केलेल्या बातम्यांबद्दल आभार."- कमळाबाई राठोड,ग्रामस्थ"'सकाळ'ने प्रत्यक्ष आमच्या तांड्यावर येऊन वस्तुस्थिती पाहिली व सविस्तर वृत्त प्रकाशित करून आम्हाला न्याय मिळवून दिला. या मदतीसाठी आम्ही कायम ऋणी राहू."- मनीषा प्रकाश राठोड,ग्रामस्थ"पाण्यावाचून एवढे हाल होते, की लेकरांना बाजेवर बसवून अंघोळ घालावी लागायची. आता टँकर आल्याने ती चिंता कायमची मिटली. यापुढे पाणीटंचाई भासून नये, याची प्रशासनाने काळजी घ्यावी."- संगीता सिद्धेश्वर राठोड, ग्रामस्थ"ब्राह्मणगाव येथे रविवारपासून टँकर सुरू झाले आहे. आडूळ तांडा व आडूळ बुद्रक येथील प्रस्तावही प्राप्त झाले असून, सोमवारपर्यंत तेथेही पाणीपुरवठा सुरळीत होईल."- राजेश कांबळे,सहायक गटविकास अधिकारी, पैठण.