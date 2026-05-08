Chhatrapati Sambhajinagar: ब्राह्मणगाव तांड्यात पाणीटंचाई; महिलांना व मुलांना हंडाभर पाण्यासाठी तीन किलोमीटर पायपीट; विहिरी व बोअर कोरड्या पडल्याने नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत

आडूळ: आता आमचं वय झालंय... आम्ही चालायचं कसं अन् पाणी शोधायचं कुठं... विकत पाणी घ्यायचं म्हटलं, तर एका ड्रमसाठी ७० रुपये मोजावे लागताय... ते पैसे आणायचे कुठून... अशी व्यथा ६५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या राधाबाई यांनी मांडत पैठण तालुक्यातील ब्राह्मणगाव तांडा येथील पाणीटंचाईच्या भयंकर वास्तव्यावर बोट ठेवले. ब्राह्मणगाव तांडा येथील ग्रामस्थांचे जनजीवन या पाणीटंचाईमुळे विस्कळित झाले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांसह चिमुकल्यांनाही रोज दोन ते तीन किलोमीटरवर पायपीट करावी लागत आहे. तळपत्या उन्हात केवळ दोन घागरी पाण्यासाठी सुरू असलेली ही जीवघेणी धडपड पाहून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..गावातील विहिरी आणि बोअरवेल पूर्णपणे कोरड्या पडल्याने पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना तासन्तास विहिरीवर थांबावे लागत असून, दोन तासांनंतर अवघा एक हंडा पाणी मिळत असल्याची व्यथा ग्रामस्थांनी मांडली. दरम्यान, ग्रामपंचायतीने टँकर सुरू करण्यासाठी तालुका प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता..Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर, गंगापुरात तीव्र पाणीटंचाई; सव्वाशे टँकर भागवताहेत साडेचार लाख नागरिकांची तहान.मात्र, गावात पाणीटंचाई नसल्याचे कारण देत प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. तसेच जल जीवन मिशन योजनेलाही अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासन व लोकप्रतिनिधींविरोधात तीव्र नाराजी आहे. मराठवाड्यात दिवसेंदिवस उन्हाचा पारा वाढत असून अंगाची लाहीलाही होत आहे. अशा परिस्थितीत महिला, मुलांना हंडाभर पाण्यासाठी उन्हातान्हात भटकंती करावी लागत आहे. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणावरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये आई-वडील ऊसतोडीसाठी बाहेरगावी गेलेले असल्याने घरातील लहान मुलांवर पाणी आणण्याची जबाबदारी पडत आहे. ग्रामस्थांकडून वारंवार मागणी करूनही ठोस उपाययोजना होत नसल्याने प्रशासनाविरोधात नाराजीचा सूर तीव्र होत असून, तातडीने टँकर सुरू करावा अन्यथा परिस्थिती आणखी गंभीर होईल, अशी मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे.."आम्हाला पाण्यासाठी रोज दोन ते तीन किलोमीटर जावं लागतं. त्यामुळे खूप त्रास होतो. लहान मुलांनाही सोबत घेऊन जावं लागतं. घरातील गुराढोरांनाही पुरेसं पाणी देता येत नाही. शासनाने तातडीने गावात टँकर सुरू करावे."- राधाबाई राठोड, ग्रामस्थ"माझे आई-वडील ऊसतोडीसाठी बाहेरगावी गेलेले आहेत. मी, माझा भाऊ आणि आजी घरी असतो. त्यामुळे शाळा करावी की पाणी आणावं? हेच समजत नाही. मी लहान असल्याने इतर महिलांकडून विहिरीतून पाणी ओढून घ्यावं लागतं."- निकीता जाधव, विद्यार्थिनी.FIFA World Cup: विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा इराणऐवजी इटली?; अमेरिकेकडून चाचपणी; पण विरोध होताच घूमजाव."टँकर सुरू करण्यासाठी आम्ही प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, गावात पाणीटंचाई नसल्याचे कारण देत तो फेटाळण्यात आला. तसेच जल जीवन मिशनच्या कामालाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही."- वर्षा सांगळे, सरपंच, ब्राह्मणगाव तांडामुलांना बाजेवर अंघोळपाण्याच्या बचतीसाठी महिला लहान मुलांना बाजेवर अंघोळ घालतात. बाजेखाली टोपल्यात जमा झालेले पाणी जनावरांना पाजतात. काही महिलांनी सांगितले, की या काळात पाणी जास्त लागेल म्हणून आम्ही पाहुण्यांना मुक्कामी राहू देत नाही. हे भीषण वास्तव ‘सकाळ’च्या ग्राउंड रिपोर्टमध्ये समोर आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.