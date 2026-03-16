Chhatrapati Sambhajinagar Crime : कर्ज पाच लाख, वसूल केले १६ लाख; बांधकाम व्यावसायिकाचे अपहरण करून मारहाण

छत्रपती संभाजीनगर - बांधकाम व्यवसायासाठी घेतलेल्या पाच लाख रुपयांच्या कर्जावर १६ लाखांचे व्याज वसूल करूनही बांधकाम व्यावसायिकाचे अपहरण करून मारहाण करण्यात आली. एवढ्यावर न थांबता कुटुंबाला धमक्या देत शेतजमीन जबरदस्तीने दुसऱ्याच्या नावावर रजिस्ट्री करून घेतली. ती परत मिळवण्यासाठी २५ लाखांची मागणी करण्यात आली..हा प्रकार १३ एप्रिल २०२४ ते १० डिसेंबर २०२५ दरम्यान घडला. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. लखन राजू साबळे (वय २८, रा. ब्रिजवाडी), व्यंकटेश राजू ढगे (वय २८, रा. भारतनगर, उत्तरानगर), प्रशांत बंडू ढाकणे (वय-३२, विठ्ठलनगर, रामनगर) आणि विकी देविदास शिंदे (वय ३३, रा. ब्रिजवाडी) अशी जमीन बळकावणाऱ्यांची नावे आहेत..विश्वजित संजय देशमुख (वय २९, रा. एन-४ सिडको) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार ते बांधकाम व्यावसायिक आहेत. व्यवसायातील आर्थिक अडचणीमुळे त्यांनी २०२४ मध्ये ओळखीच्या माध्यमातून लखन याच्याकडून पाच लाख रुपये कर्ज घेतले होते. त्यापैकी दोन लाख रुपये रोख तर तीन लाख रुपये ऑनलाइन देण्यात आले. यावेळी त्यांच्याकडून कोरे धनादेशही घेण्यात आले..देशमुख यांनी पाच महिन्यांत मूळ रक्कम आणि व्याज मिळून एकूण १६ लाख रुपये आरोपींना दिले. त्यानंतरही आणखी १६ लाख ५० हजार रुपये बाकी असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर जबरदस्तीने वाहनात बसवून कन्नड येथील त्यांच्या शेतजमिनीच्या परिसरात नेले. पैसे नसतील तर जमीन आमच्या नावावर करून दे, अशी धमकी दिली.मुलाला ठार मारण्याची धमकी दिल्याने भीतीपोटी देशमुख यांनी करंजखेड येथील अडीच एकर जमीन दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखत व्यंकटेश ढगे याच्या नावावर करून दिले. याबाबत त्यांच्या वडिलांना माहिती मिळाली. त्यांनी संशयितांशी चर्चा केली तेव्हा संशयितांनी १६ लाख ५० हजार रुपये बाकी असल्याचे सांगितले..३१ मार्च २०२५ ला तक्रारदाराच्या सासूने ८ लाख ५० हजार आणि ७ लाख रुपयांचे दोन धनादेश आरोपी लखन साबळे यांच्या नावे दिले. त्यावेळी व्यवहार संपल्याचे लिखित देण्यात आले. मात्र, जमीन परत मिळवण्यासाठी आरोपींनी २५ लाख रुपयांची मागणी केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याबाबत न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे..तक्रारदार गेले घर सोडूनआरोपींनी चिकलठाणा परिसरात नेऊन बंद पडलेल्या कंपनीच्या शेडमध्ये १२-१२ तास बसवून ठेवले. पैशांसाठी दबाव टाकत मारहाण करण्यात आली. भीतीपोटी तक्रारदार एकदा घर सोडून गेल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. आरोपींनी २५ लाख रुपये द्या; अन्यथा खोट्या ॲट्रॉसिटीची केस दाखल करण्याची धमकी दिल्याचे त्यात म्हटले आहे.