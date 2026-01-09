Chhatrapati Sambhajinagar Crime : अपहरणानंतर तरुणाचा निर्घृण खून; अर्धनग्न करून लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके व धारदार शस्त्रांनी सपासप केले वार

छत्रपती संभाजीनगर - कामावर जाण्यासाठी निघालेल्या १९ वर्षीय तरुणाचे अपहरण करून त्याला निर्जन ठिकाणी नेण्यात आले. त्यानंतर सळई, लाकडी दांडके व चाकूने हल्ला चढवत अक्षरशः रक्तबंबाळ करण्यात आले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाने मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर रुग्णालयात प्राण सोडले. .हर्सूल पोलिसांनी अपहरण करणाऱ्या आरोपींपैकी तिघांना बेड्या ठोकल्या आहेत. संकेत मोतीलाल गायकवाड (वय २४), विकास शेषराव वाघमारे (वय २१), आदित्य राजू आव्हाड (वय १८, सर्व रा. एकतानगर, हर्सूल) अशी अटकेतील संशयितांची नावे आहेत. आरोपींना सहा दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक स्वाती केदार यांनी दिली..अनिकेत अण्णा राऊत (वय १९, रा. रमाईनगर, हर्सूल) असे मृताचे नाव आहे. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी तो एमजीएम रुग्णालयात काम करत होता. २ जानेवारी रोजी सकाळी अनिकेत कामावर जाण्यासाठी घरातून निघाला होता. राधास्वामी कॉलनी परिसरात चार जणांच्या टोळक्याने त्याला अडवले. काळ्या रंगाच्या बुलेटसह एका दुचाकीवर आलेल्या चौघांनी अनिकेतला जबरदस्तीने उचलून भीमटेकडी या निर्जन भागात नेले..पाच दिवस मृत्यूशी झुंजमकई गेट परिसरात सकाळी अनिकेत गंभीर अवस्थेत मकई गेट परिसरात आढळून आला. नागरिकांच्या मदतीने त्याला तातडीने घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असतानाच पाच दिवसांनंतर त्याचा ७ जानेवारी रोजी मृत्यू झाला..अमानुष मारहाणनिर्जन स्थळी नेल्यानंतर अनिकेतला अर्धनग्न करून लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके व धारदार शस्त्रांनी सपासप वार केले. आमच्या आंटीला का छेडतोस, असे म्हणत त्याच्या पायावर इतके प्रहार करण्यात आले की पाय फ्रॅक्चर झाला. पाठीवर चाकूचे वार केले, त्यानंतर त्याला मृत समजून मकई गेट परिसरात फेकून देण्यात आले.या दरम्यान त्याचा मोबाइलही हिसकावून घेण्यात आला. या प्रकरणात अनिकेतचे वडील अण्णा रंगनाथ राऊत (रा. रमाईनगर, हर्सूल) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..सोशल मीडियातून आरोपींची ओळखखून प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांनी ३ जानेवारी रोजी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यामध्ये तोंड बांधलेल्या एका आरोपीकडून अनिकेतला अर्धनग्न अवस्थेत नेत असल्याचे स्पष्ट दिसून आले.४ जानेवारी रोजी काहीवेळ शुद्धीवर आल्यानंतर अनिकेतने इन्स्टाग्रामवर संशयित आरोपींचे फोटो पाहून मुख्य संशयित आरोपी व त्याच्या साथीदारांची ओळख पटवली. त्यानुसार पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून त्यांच्या साथीदारांचा शोध सुरू असल्याची माहिती देखील केदार यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.