छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : अपहरणानंतर तरुणाचा निर्घृण खून; अर्धनग्न करून लोखंडी रॉड, लाकडी दांडके व धारदार शस्त्रांनी सपासप केले वार

कामावर जाण्यासाठी निघालेल्या १९ वर्षीय तरुणाचे अपहरण करून त्याला निर्जन ठिकाणी नेत चढवला हल्ला.
killed attack

killed attack

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - कामावर जाण्यासाठी निघालेल्या १९ वर्षीय तरुणाचे अपहरण करून त्याला निर्जन ठिकाणी नेण्यात आले. त्यानंतर सळई, लाकडी दांडके व चाकूने हल्ला चढवत अक्षरशः रक्तबंबाळ करण्यात आले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणाने मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर रुग्णालयात प्राण सोडले.

Loading content, please wait...
crime
Youth
weapons
Young Man
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com