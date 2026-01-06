Bus Accident : बसखाली चिरडून तीन मित्रांचा दुर्दैवी अंत; डोक्याची कवटी फुटून मेंदूचा झाला चेंदामेंदा, छत्रपती संभाजीनगर-धाड मार्गावर दुर्घटना

धाड (बुलडाणा) : छत्रपती संभाजीनगरकडून धाडकडे जाणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसखाली (ST Bus Accident) चिरडल्या गेल्याने तिघांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. दुर्दैवी घटना सोमवारी (ता. ५) रोजी सायंकाळी चार वाजून ५० मिनिटांनी धाड- छत्रपती संभाजीनगर मार्गावरील करडीच्या (धाड) पुलावर घडली. अपघात इतका भयंकर होता की, यातील एकाच्या डोक्याची कवटी फुटून त्यांच्या मेंदूचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला..पोलिसांकडून प्राप्त माहिती नुसार, मलकापूर आगाराची बस (क्रमांक एमएच-०६-बीडब्ल्यू-३६३८ क्रमांकाची एसटी बस सोमवारी ५ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथून मलकापूरला येत होती. यावेळी बसवर चालक म्हणून गजानन जुमळे रा.मलकापूर हा होता. तर बुलडाणा तालुक्यातील ढालसावंगी येथील अंकुश पाडळे, रवी चंदनशे आणि कैलास शिंदे हे तिघे एकाच मोटारसायकलवर स्वार होऊन धाडवरून कराडीच्या दिशेने जात होते..PM मोदींची Make in India यशस्वी! आयफोन निर्यातीत भारताची मोठी झेप; डिसेंबरअखेर 50 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी टप्प्यावर....दरम्यान सदर बस सायंकाळी ४.५० मिनिटांनी करडी (धाड) येथील पुलावर येताच या दोन्ही वाहनांमध्ये समोरासमोर जोरदार धडक झाली. धडक एवढी जोरदार होती की, त्यानंतर दुचाकीचा चुरा होऊन बसखाली घुसली. यामध्ये तिन्ही दुचाकीस्वारांना गंभीर मार लागून त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..अपघात इतका जोरदार होता की, यातील एकाच्या डोक्याची कवटी फुटून त्याचा मेंदू अक्षरशः बाहेर पडला. या दुर्दैवी घटनेमुळे ढालसावंगी गावावर शोककळा पसरली आहे. घटनास्थळी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली असून पोलिसही दाखल झाले आहेत. या प्रकरणी धाड पोलिस स्टेशनचे पी.एस.आय परमेश्वर केंद्रे तपास अधिकारी म्हणून काम पाहत असून वृत्त लिहेपर्यत पोलिस प्रक्रिया सुरू असून अद्याप गुन्हा दाखल झाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.