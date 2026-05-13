निदा खानला मदत करणाऱ्या नगरसेवक मतीन पटेलच्या मालमत्तेवर महापालिकेचा बुलडोजर; पत्नी अन् मुलीने फुलं देऊन केलं स्वागत

Bulldozer Action on Matin Patel Property Sparks Debate छत्रपती संभाजीनगर, ता. 13 -नाशिक येथील धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला आश्रय देणारे एमआयएम पक्षाचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या अधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेने अखेर टाच आणली आहे. नारेगाव परिसरातील दोन घरे, कार्यालयावर जेसीबी चालविण्यात आले. कारवाईसाठी आलेल्या पथकाचे एमआयएम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी फुले उधळून स्वागत केले. पटेल यांच्या सहा वर्षाच्या मुलीने अधिकाऱ्याला घटनेची प्रत देऊन अशाच प्रकारची कारवाई सर्वत्र करावी, असे आवाहन केले..नाशिक येथील धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खान आश्रय दिल्याने एमआयएम पक्षाचे नगरसेवक मतीन पटेल चर्चेत आले होते. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर नारेगाव परिसरातील ज्या घरात निदा खान हिला आश्रय देण्यास आला होता, त्यासह पटेल यांच्या तीन मालमत्ता अनाधिकृत असल्याचे महापालिकेने नोटीसा बजावल्या होत्या..IMD monsoon forecast update अंदमानात मॉन्सूनची चाहूल, चार-पाच दिवसांत आगमन; बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र.सुरूवातीला तीन दिवसाची व नंतर मंगळवारी तिन्ही मालमत्तांवर २४ तासांची मुदत देणाऱ्या आणखी तीन नोटीस चिटकवल्या. त्याची मुदत संपल्यानंतर बुधवारी पहाटे सहा वाजेपासून कारवाई सुरू करण्यात आली. प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाचे संनियंत्रण अधिकारी संतोष वारुळे यांच्यासह पथकाने नारेगाव मुख्य रस्त्यावरील घर, कार्यालयावर जेसीबी चालविण्यात आले. त्यानंतर कौसर पार्क येथे ज्या घरात निदा खानला ठेवण्यात आले होते, त्या घरावर कारवाई करण्यात आली..फुले देऊन पथकाचे स्वागतकारवाईसाठी महापालिकेचे पथक दाखल होताच पटेल यांच्या पत्नीसह मुलीने फुले देऊन स्वागत केले. त्यानंतर घटनेची प्रत देऊन अशाच प्रकारची शहरात कारवाई करावी असे आवाहन केले.