Chhatrapati Sambhajinagar: अवांतर शुल्क आकारू नका; शाळेची मान्यता होईल रद्द; ‘टू बोर्ड’साठी कडक नियमावली

छत्रपती संभाजीनगर: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू केलेल्या 'टू बोर्ड परीक्षा' धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शाळांसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे. विशेषतः मे महिन्यात होणाऱ्या गुण सुधारणा (इम्प्रूव्हमेंट) परीक्षेसंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे अवांतर शिक्षण शुल्क आकारू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहे. .या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. अशा शाळांची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते, असा इशारा मंडळाने दिला आहे.यंदा प्रथमच दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गुण सुधारण्याची अतिरिक्त संधी देण्यासाठी मे महिन्यात दुसरी बोर्ड परीक्षा आयोजित करण्यात येत आहे. सध्या या परीक्षेसाठी 'लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट्स' सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून ती तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ संभाव्य विद्यार्थ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. या टप्प्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे..पुढील टप्प्यांमध्ये विषय निवड किंवा बदल करताना केवळ अधिकृत परीक्षा शुल्कच स्वीकारण्याची मुभा आहे. दरम्यान, काही शाळांकडून या प्रक्रियेचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी सीबीएसईकडे आल्या आहेत..नोंदणीच्या नावाखाली तीन महिन्यांचे आगाऊ शुल्क किंवा इतर अनधिकृत रक्कम वसूल केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंडळाने अशा कृत्यांना बेकायदेशीर ठरवत कडक भूमिका घेतली आहे. तक्रारी सिद्ध झाल्यास संबंधित शाळांची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे..अनुपस्थितही राहता येऊ शकतेएखाद्या विद्यार्थ्याने मे महिन्यातील गुण सुधारणा परीक्षेला अनुपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा शैक्षणिक तोटा होणार नाही. अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल मुख्य परीक्षेतील गुणांनुसारच जाहीर केला जाईल, असेही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले आहे.