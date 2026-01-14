Chhatrapati Sambhajinagar Crime : दुचाकीवरून दोघे येतात, मंगळसूत्र हिसकावून नेतात; बीड बायपास रस्त्यासह ज्योतीनगर आणि उस्मानपुरा भागातील घटना

छत्रपती संभाजीनगर - शहरात बीड बायपास रस्त्यासह ज्योतीनगर आणि उस्मानपुरा भागात तीन ठिकाणी दुचाकीस्वार चोरट्यांनी महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून पलायन केले. या घटनांनी पोलिसांसमोर पुन्हा आव्हान उभे राहिले आहे..घटना एक - अश्विनी शरद पऱ्हाड (३८, रा. नाथ टॉवर, सातारा परिसर) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार, फिर्यादी या एका बँकेत कर्जवाटप विभागात मॅनेजर म्हणून नोकरी करतात. दरम्यान, १२ जानेवारी रोजी रात्री त्या बीड बायपास रोडवरील एका हॉटेलातील गॅदरिंग कार्यक्रम आटोपून मैत्रिणीसह मुलांना घेऊन घरी परतत असताना जाबिंदा ग्राउंड-ब्रिजजवळ, कॅपिटल ट्रेड सेंटर परिसरात समोरून दुचाकीवर आलेल्या दोन व्यक्तींनी त्यांना गाठले..दुचाकीवरील मागे बसलेल्या व्यक्तीने अचानक त्यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावले आणि दोघेही वेगाने पसार झाले. चोरट्यांनी पळवलेले मंगळसूत्र अंदाजे १ लाख रुपये किमतीचे असून दीड तोळे वजनाचे होते. या प्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..घटना दोन - ज्योतीनगर येथे राहणाऱ्या प्रियंका अंकित सोमानी या सायंकाळी सातला आपल्या मुलीला क्लासवरून घरी घेऊन येत असताना साई मंदिराजवळून जात होत्या. त्याचवेळी एका दुचाकीवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी त्यांच्या पाठीमागून येत अचानक झडप घालून गळ्यातील सुमारे ५० हजार रुपये किमतीचे ७.५ ग्रॅम वजनी सोन्याचे पेंडल असलेली चेन जोरात हिसकावून घेतली. आरडाओरड करताच आरोपी दुचाकी वेगाने श्रेयनगरच्या दिशेने पळून गेले..घटना तीन - श्रेयनगर परिसरातील अपूर्वा अपार्टमेंट येथील रहिवासी सुनंदा तुकाराम देवकर या पतीसोबत मंदिरातून दर्शन घेऊन घरी पायी जात होत्या. दुचाकीवरून आलेल्या त्याच दोन व्यक्तींनी त्यांच्या गळ्यातील सुमारे १ लाख रुपये किमतीचे १५ ग्रॅम वजनी सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून नेले.देवकर यांच्या पतीने आरोपींचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आरोपी दुचाकीवरून काल्डा कॉर्नरच्या दिशेने पसार झाले. या प्रकरणी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सहायक निरीक्षक शिवाजी चौरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.