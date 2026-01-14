छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : दुचाकीवरून दोघे येतात, मंगळसूत्र हिसकावून नेतात; बीड बायपास रस्त्यासह ज्योतीनगर आणि उस्मानपुरा भागातील घटना

बीड बायपास रस्त्यासह ज्योतीनगर आणि उस्मानपुरा भागात तीन ठिकाणी दुचाकीस्वार चोरट्यांनी महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून पलायन केले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - शहरात बीड बायपास रस्त्यासह ज्योतीनगर आणि उस्मानपुरा भागात तीन ठिकाणी दुचाकीस्वार चोरट्यांनी महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून पलायन केले. या घटनांनी पोलिसांसमोर पुन्हा आव्हान उभे राहिले आहे.

