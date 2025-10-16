Sambhaji Nagar: पैठणमध्ये मतदारयादीचा घोळ उफाळला; ६ हजारांहून अधिक आक्षेपांची नोंद!

पैठण,: नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे एक-एक टप्पे पूर्ण होत आहेत. ८ ऑक्टोबरला मतदारयाद्या प्रसिद्ध झाल्या. मात्र, यात नाव एका प्रभागात आणि मतदान दुसऱ्या प्रभागात असल्याचे समोर येत असल्याने याद्यांतील गोंधळ आता पुढे आला आहे..त्यावर हरकती सुरू झाल्या असून ६ हजार ६०३ आक्षेप दाखल झालेत. यात नावे वगळणे, चुकीची नावे दुरुस्ती अशा स्वरूपाच्या तक्रारींचा समावेश आहे.पालिकेची प्रभागनिहाय प्रारूप यादी जाहीर झाल्यानंतर १७ तारखेपर्यंत हरकतींसाठी मुदतवाढ दिली आहे..मात्र, या कालावधीत एका प्रभागातील मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात समाविष्ट होणे, विधानसभा मतदारयादीत नाव असूनही पालिकेच्या यादीतून नाव वगळणे, चुकीचे नाव दुरुस्त करणे अशा प्रकारच्या विविध पक्षांतील नेत्यांकडून सुमारे ६ हजार ६०३ हरकती आल्या आहेत. .Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर लागू झाल्यापासून केवळ २७ प्रमाणपत्रांचं वाटप; सरसकट आरक्षण नाहीच, दिशाभूल कोण करतंय?.एका आक्षेपात जवळपास ५० ते २०० मतदारांचा सामावेश असल्याने हजारो मतदारांची कमी वेळेत अद्ययावत मतदारयादी करण्यासाठी नगरपालिका प्रशासनाचा कस लागणार आहे.अनेक मतदारांची नावे दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रभागांत आल्यामुळेही मतदारांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे..इच्छुकांकडून न्यायालयात जाण्याची तयारी:मतदार यादीतील चुका शोधण्याचे नवे काम इच्छुक उमेदवारांना लागले आहे. १७ तारखेपर्यंत या अनुषंगाने आणखी मोठ्या संख्येने आक्षेप दाखल होण्याची शक्यता आहे. या आक्षेपांचे योग्य पद्धतीने निराकरण झाले नाही तर न्यायालयात जाण्याची तयारीही इच्छुक उमेदवारांनी केली आहे. मतदार यादीचा घोळ न्यायालयात गेल्यास निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा बाधित होण्याचा धोका आहे..Chhatrapati Sambhajinagar Rain: छत्रपती संभाजीनगरात पावसाच्या सरी; मराठवाड्यात विजांसह पावसाचा अंदाज.हरकतींची नोंदणी, छाननी, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी ही सर्व कार्यालयीन कामे नगरपालिकेचा संपूर्ण कर्मचारीवर्ग करीत आहे. कारण वेळेचे बंधन आहे. अनेक चुकीचे आलेले अर्ज तत्काळ निकालीदेखील काढले जात आहेत. १५ ऑक्टोबरपर्यंत ६ हजार ६०३ अर्ज दाखल झाले आहेत. मतदारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.- डॉ. पल्लवी अंभोरे, मुख्याधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.