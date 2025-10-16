छत्रपती संभाजीनगर

Sambhaji Nagar: पैठणमध्ये मतदारयादीचा घोळ उफाळला; ६ हजारांहून अधिक आक्षेपांची नोंद!

Paithan Election: पैठणमध्ये निवडणुकीआधी मोठा गोंधळ! मतदारयादीतील चुकांमुळे इच्छुकांचा न्यायालयाकडे मोर्चा; निवडणूक अडचणीत?
Sambhaji Nagar ,Paithan Election

Sambhaji Nagar,Paithan Election

सकाळ वृत्तसेवा
पैठण,: नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे एक-एक टप्पे पूर्ण होत आहेत. ८ ऑक्टोबरला मतदारयाद्या प्रसिद्ध झाल्या. मात्र, यात नाव एका प्रभागात आणि मतदान दुसऱ्या प्रभागात असल्याचे समोर येत असल्याने याद्यांतील गोंधळ आता पुढे आला आहे.

