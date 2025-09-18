Bombay High Court: दुसऱ्या विवाहातील अपत्याला मिळणार वडिलांच्या संपत्तीत वाटा; सावत्र आईने दाखल केलेले अपील खारीज

छत्रपती संभाजीनगर : दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेल्या अपत्याला वडिलांच्या संपत्तीत वाटणीचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. या निर्णयाच्या विरोधात सावत्र आईने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केलेले आपील न्यायालयने खारीज केले. .त्यामुळे दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेल्या अपत्याला (मुलीला) वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांच्या खंडपीठासमोर झाली..याप्रकरणी उदगीर (जि. लातूर) दिवाणी न्यायालयात स्वाती (बदललेले नाव) हिने सावत्र आईविरोधात वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळावा यासाठी दावा दाखल केला होता. दाव्याअंतर्गत वडिलांच्या मिळकतीत वाटा मिळावा अशी विनंती केली होती. हा दावा उदगीर न्यायालयाने मंजूर केला होता. याविरोधात सावत्र आईने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले, जिल्हा न्यायालयाने सावत्र आईचे अपील फेटाळले..त्यानाराजीने सावत्र आईने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले. सुनावणीदरम्यान सावत्र आईच्या वतीने स्वाती ही दुसऱ्या विवाहातील अपत्य असल्याने तिला संपत्तीतील वाटा मागण्याचा दावा दाखल करता येणार नाही, असे म्हणणे मांडले..दरम्यान, स्वाती यांच्यावतीने ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेवनसिद्दपा विरुद्ध मल्लिकार्जुन या न्यायनिवड्याचा दाखला देत, दुसऱ्या विवाहातून झालेल्या अपत्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम, १६ (१) नुसार कायद्याने वैधानिक वैधता दिली आहे, असा युक्तिवाद करत प्रतिवादी स्वाती यांना वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मागण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला..Pune Crime: खळबळजनक घटना! 'मंचरमध्ये युवकाची निर्घृण हत्या':एक तासात तीन आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात, वाद झाला अन्...हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत सुनावणीअंती खंडपीठाने दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेल्या स्वाती या अपत्यास दिलासा देत तालुका दिवाणी न्यायालयासह जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सावत्र आईचे अपील खारीज केले. सदर प्रकरणी स्वाती यांच्यातर्फे ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले. ॲड. रेड्डी यांना ॲड. विष्णू कंदे यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.