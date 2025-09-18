छत्रपती संभाजीनगर

Bombay High Court: दुसऱ्या विवाहातील अपत्याला मिळणार वडिलांच्या संपत्तीत वाटा; सावत्र आईने दाखल केलेले अपील खारीज

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेल्या अपत्यालाही वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळण्याचा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. सावत्र आईचे अपील फेटाळत मुलीच्या बाजूने निकाल दिला.
Bombay High Court

Bombay High Court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : दुसऱ्या विवाहातून जन्मलेल्या अपत्याला वडिलांच्या संपत्तीत वाटणीचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. या निर्णयाच्या विरोधात सावत्र आईने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केलेले आपील न्यायालयने खारीज केले.

