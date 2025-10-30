छत्रपती संभाजीनगर

Fake Call Center Scam: अमेरिकन नागरिकांची ऑनलाईन फसवणूक करणारा फारुकी अखेर जेरबंद; ६० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Cyber Crime: फेक कॉल सेंटरच्या माध्यमातून अमेरिकेतील नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पोलिस निरीक्षक गीता बागवडे यांच्या पथकाने मंगळवारी पर्दाफाश केला. ६० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.
Fake Call Center Scam

Fake Call Center Scam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : फेक कॉल सेंटरच्या माध्यमातून अमेरिकेतील नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पोलिस निरीक्षक गीता बागवडे यांच्या पथकाने मंगळवारी (ता. २८) पर्दाफाश केला.

Loading content, please wait...
Beed
police
crime
Cyber Crime
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com