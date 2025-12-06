छत्रपती संभाजीनगर

Marathwada Accident : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 'अपघात वार' सुरूच; तीन वेगवेगळ्या अपघातात एकाचा मृत्यू; मायलेकांसह पाच जखमी!

Accident Wave : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ६ डिसेंबर रोजी तीन वेगवेगळ्या अपघातांच्या घटना घडल्या, ज्यात गेवराई खुर्द येथे ट्रॅक्टरखाली दबून पंढरीनाथ चव्हाण या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला तर पिंपळगाव फाटा आणि पांढरी येथे झालेल्या अपघातांत मायलेकासह एकूण पाच जण जखमी झाले आहेत.
Three Separate Accidents: One Killed, Five Injured in Chhatrapati Sambhaji Nagar

Sakal

मुनाफ शेख
आडुळ : शेतातील डाळींब बागेला ट्रॅक्टरने शेणखत टाकीत असतांना ताबा सुटल्याने ट्रॅक्टर शेताच्या कडेला असलेल्या नदीतील खडयात गेल्याने शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टर खाली दबुन मृत्यू झाला तर दुसरी घटना धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पिंपळगाव फाटा (ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथे भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार मायलेक गंभीर जखमी झाले. तिसऱ्या घटनेत पांढरी येथे दुचाकी घसरल्याने तिन जण जखमी झाल्याची घटना घडली.

