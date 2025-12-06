Marathwada Accident : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 'अपघात वार' सुरूच; तीन वेगवेगळ्या अपघातात एकाचा मृत्यू; मायलेकांसह पाच जखमी!

आडुळ : शेतातील डाळींब बागेला ट्रॅक्टरने शेणखत टाकीत असतांना ताबा सुटल्याने ट्रॅक्टर शेताच्या कडेला असलेल्या नदीतील खडयात गेल्याने शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टर खाली दबुन मृत्यू झाला तर दुसरी घटना धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पिंपळगाव फाटा (ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथे भरधाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार मायलेक गंभीर जखमी झाले. तिसऱ्या घटनेत पांढरी येथे दुचाकी घसरल्याने तिन जण जखमी झाल्याची घटना घडली..पंढरीनाथ ज्ञानदेव चव्हाण वय ५५ वर्षे, राहणार गेवराई खुर्द ता. पैठण हे त्यांच्या गट क्रमांक १२४ मधील शेतातील डाळींब बागेला त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या ट्रॅक्टरने शनिवारी (ता. ६) रोजी सायंकाळी ५ वाजेच्या सुमारास शेणखत टाकीत होते त्यावेळी त्यांचा अचानक ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला व ट्रक्टर सरळ त्यांच्या शेताला खेटून असलेल्या नाल्यातील खट्यात जावून पडला. पंढरीनाथ चव्हाण यांना उडी मारता आली नसल्याने ते ट्रॅक्टर खाली दबले त्यात ट्रक्टर त्यांच्या अंगावर पडले असल्याने त्यांना जबर मार लागला होता. त्यांच्या अंगावरून ट्रॅक्टर काढल्यानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी संभाजीनगर येथे हलविल्यात आले मात्र येथे डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मयत घोषित केले. .Akkalkot Road Accident : लोखंडी कठड्याला कार धडकून तीन वर्षीय चिमुकली ठार; हिंदवीच्या डोक्याला मार लागला अन्....दुसऱ्या घटनेत शेतातील काम अटोपून कृष्णा सुभाष ठोंबरे हा त्याची आई गंगुबाई सुभाष ठोंबरे दोघे राहणार पिंपळगाव हे शनिवारी (ता. ६ ) रोजी संध्याकाळी ६ वाजेच्या सुमारास दुचाकी क्रमांक एम एच २० जि जे ३९८८ ने घरी घेवून येत असतांना धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पिंपळगाव फाटा येथे वळण घेत असतांना चित्तेपिंपळगाव कडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कार क्रमांक एम एच २१ व्ही ९७८६ ने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली यात दुचाकीस्वार मायलेक गंभीर जखमी झाले तर पांढरी (ता. छत्रपती संभाजी नगर ) येथे हॉटेल कार्तिकी जवळ दुचाकी क्रमांक एम एच २० एच एफ ७४२६ घसरल्याने दुचाकीस्वार तिन जण जखमी झाले. काल शुक्रवारी रात्री देखील दहा वाजेच्या सुमारास याच ठिकाणी दुचाकी घसरून अपघात झाला होता व त्यात तिन जण जखमी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.