छत्रपती संभाजीनगर

Truck Accident: ट्रकखाली चिरडून दांपत्य ठार; वाळूजजवळील घटना, नुकतीच घेतली होती दुचाकी

Waluj Accident: भरधाव ट्रकने (आयशर) मोपेडला धडक दिल्यामुळे दांपत्य ठार झाल्याची घटना छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर मार्गावरील सिडको वाळूज महानगर-१ च्या प्रवेशद्वाराजवळ सोमवारी दुपारी घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
बजाजनगर : भरधाव ट्रकने (आयशर) मोपेडला धडक दिल्यामुळे दांपत्य ठार झाल्याची घटना छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर मार्गावरील सिडको वाळूज महानगर-१ च्या प्रवेशद्वाराजवळ सोमवारी (ता. २७) दुपारी घडली.

