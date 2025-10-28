Truck Accident: ट्रकखाली चिरडून दांपत्य ठार; वाळूजजवळील घटना, नुकतीच घेतली होती दुचाकी

बजाजनगर : भरधाव ट्रकने (आयशर) मोपेडला धडक दिल्यामुळे दांपत्य ठार झाल्याची घटना छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर मार्गावरील सिडको वाळूज महानगर-१ च्या प्रवेशद्वाराजवळ सोमवारी (ता. २७) दुपारी घडली..संजय पंडित राऊत (३५) आणि त्यांची पत्नी अनिता संजय राऊत (३२, दोघेही साठेनगर, वाळूज) अशी मृतांची नावे आहेत.संजय राऊत हे नवीन मोपेडचे आरटीओ नोंदणी प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन) काढण्यासाठी शहरात गेले होते, त्यावेळी ही दुर्घटना घडल्याची माहिती नातेवाइकांनी दिली..नव्या मोपेडवरून राऊत दांपत्य छत्रपती संभाजीनगरहून वाळूजकडे परतत होते. यावेळी भरधाव ट्रकने मोपेडला धडक दिल्याने दोघे रस्त्यावर पडले आणि ट्रकच्या मागच्या चाकाखाली चिरडले गेले..त्यात दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला.वाहतूक शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक शंकर शिरसाट, हेड कॉन्स्टेबल अरुण फोलाने, विकास कांबळे, कॉन्स्टेबल किशोर साळवे, एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दोघांना घाटी रुग्णालयात हलविले..Kolhapur Crime: काेल्हापूर जिल्ह्यात चोरट्यांची एक कोटीची ‘दिवाळी’; शहरासह गडहिंग्लज, कागल, गांधीनगरात डल्ला .डॉक्टरांनी तपासून त्याना मृत घोषित केले. अपघातानंतर ट्रकचालक फरारी झाला असून एमआयडीसी वाळूज पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.