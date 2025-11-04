छत्रपती संभाजीनगर

Free Electricity: राज्यात सर्वसामान्यांना २५ वर्षे मोफत वीज; १०० युनिटपर्यंत दिलासा, स्मार्ट योजनेसाठी महावितरणचा पुढाकार

Maharashtra to Offer 25 Years of Free Electricity to BPL and Weaker Sections: महावितरणकडून ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र स्मार्ट योजना’; दारिद्र्यरेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना २५ वर्षे मोफत वीजपुरवठा. केंद्र-राज्य सरकारच्या अनुदानाने ग्राहकांना मोठा दिलासा.
छत्रपती संभाजीनगर : दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना २५ वर्षे मोफत वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी स्वयंपूर्ण महाराष्‍ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेंतर्गत प्रत्येक घरावर एक किलोवॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

