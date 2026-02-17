Army Recruitment Update : नोकरीसाठी सुवर्णसंधी! माजी सैनिक, वन विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी सैन्य दलात भरती; जाणून घ्या कधी आणि कुठे होणार मेळावा?

छत्रपती संभाजीनगर : १३६ इन्फंट्री बटालियन (टीए) इको महार बटालियनमध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (भारत सरकार), वन विभागातील माजी सैनिक व माजी महिला कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी विशेष भरती मेळावा आयोजित (Chhatrapati Sambhajinagar Recruitment) करण्यात आला आहे. हा मेळावा १६ ते २० मार्चदरम्यान सकाळी सहाला एआरओ ग्राउंड, छावणी येथे होणार आहे. .भरती प्रक्रिया मोफत असून लाच देऊ नये, दलालांपासून सावध राहावे. बनावट कागदपत्रे आढळल्यास उमेदवारी रद्द होईल व कायदेशीर कारवाई केली जाईल. भरतीदरम्यान मोबाइल फोनला परवानगी नाही. निर्धारित तारीख व वेळेत हजर न राहिल्यास सहभाग नाकारला जाईल. अधिक माहितीसाठी ९१६८१६८१३६ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. पात्र उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन लेफ्टनंट कर्नल डी. के. सिंग यांनी केले आहे..पात्रता अटीसशस्त्र दलातील निवृत्त (पेन्शनधारक) माजी सैनिक किंवा पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (भारत सरकार) व राज्य वन विभागातील किमान २० वर्षे सेवा केलेल्या माजी महिला कर्मचारी असाव्यात. निवृत्ती, डिस्चार्जनंतर पाच वर्षांच्या आत भरती प्रक्रियेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय श्रेणी ‘शेप-१’, चारित्र्य ‘उत्कृष्ट व आदर्श स्वरूपाचे’ असावे. कोणत्याही दिवाणी, फौजदारी प्रकरणात सहभाग नसावा. निवड झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी होईल..Police Recruitment 2026 : खाकी वर्दीचे स्वप्न होणार साकार! नाशिक ग्रामीण पोलिस दलात 262, तर मध्यवर्ती कारागृहात 118 पदांसाठी भरती.पदांची माहितीसोल्जर (जनरल ड्यूटी) -४३ जागा (फक्त महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांसाठी), ट्रेड्समन (ऑल इंडिया) सोल्जर क्लर्क (जीडी) -६, हेअर ड्रेसर-१, मेस कीपर -१, स्टेवर्ड -१, हाऊस कीपर-१आवश्यक कागदपत्रेपेन्शन पेमेंट ऑर्डर, डिस्चार्ज बुक, ईएसएम ओळखपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, आठ पासपोर्ट आकाराचे फोटो आवश्यक आहेत.आवश्यक कागदपत्रे : पेन्शन पेमेंट ऑर्डर, डिस्चार्ज बुक, ईएसएम ओळखपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, आठ पासपोर्ट फोटो..शारीरिक निकषउंची : माजी सैनिकांसाठी १६० से.मी. (गोरखा, गढवाली, आसामींसाठी १५२ से.मी.), माजी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी १५० से.मी.वजन : माजी सैनिक किमान ५० कि.ग्रॅ., महिला किमान ४२ कि.ग्रॅ.छाती : ८२ से.मी. (किमान ५ से.मी. फुगवटा आवश्यक). महिलांनीही ५ से.मी. छाती विस्तार करण्यास सक्षम असावे.सेवा अटीप्रारंभी दोन वर्षांसाठी नियुक्ती; कामगिरीनुसार दरवर्षी एक वर्षाची मुदतवाढ.माजी सैनिकांना ५० वर्षांपर्यंत सेवा देता येईल.नियुक्त व्यक्तींची कोणत्याही प्रकल्पस्थळी बदली होऊ शकते.अपात्र, अयोग्य ठरल्यास सेवामुक्तीची तरतूद..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.