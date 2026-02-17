छत्रपती संभाजीनगर

Army Recruitment Update : नोकरीसाठी सुवर्णसंधी! माजी सैनिक, वन विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी सैन्य दलात भरती; जाणून घ्या कधी आणि कुठे होणार मेळावा?

136 Infantry Battalion (TA) Recruitment Rally Details : छत्रपती संभाजीनगर येथे १३६ इन्फंट्री बटालियन (टीए) इको महार बटालियनतर्फे १६ ते २० मार्चदरम्यान माजी सैनिक व वन विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष भरती मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
Army Recruitment Bharti Update

Army Recruitment Update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : १३६ इन्फंट्री बटालियन (टीए) इको महार बटालियनमध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (भारत सरकार), वन विभागातील माजी सैनिक व माजी महिला कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी विशेष भरती मेळावा आयोजित (Chhatrapati Sambhajinagar Recruitment) करण्यात आला आहे. हा मेळावा १६ ते २० मार्चदरम्यान सकाळी सहाला एआरओ ग्राउंड, छावणी येथे होणार आहे.

Loading content, please wait...
job
Job Opportunity
Forest department
Job News
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.