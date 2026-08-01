छत्रपती संभाजीनगर

Corporators Disqualification: महाराष्ट्रात राजकीय खळबळ! 23 नगरसेवकांना अपात्रतेच्या नोटिसा; भाजपचे 7, एमआयएमचे 16 सदस्य रडारवर

23 Chhatrapati Sambhajinagar Corporators Face Disqualification Proceedings : छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील भाजपच्या 7 आणि एमआयएमच्या 16 अशा 23 नगरसेवकांना अपात्रतेच्या नोटिसा; ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये सुनावणी होणार.
23 Corporators Face Disqualification Notices in Sambhajinagar

23 Corporators Face Disqualification Notices in Sambhajinagar

esakal

Sandip Kapde
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतील तब्बल 23 नगरसेवकांना अपात्रतेबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्याने स्थानिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या कारवाईत सत्ताधारी भाजपच्या 7 तर एमआयएमच्या 16 नगरसेवकांचा समावेश आहे. पराभूत उमेदवारांनी दाखल केलेल्या तक्रारींची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनाने पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे.

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