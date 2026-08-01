Corporators Disqualification: महाराष्ट्रात राजकीय खळबळ! 23 नगरसेवकांना अपात्रतेच्या नोटिसा; भाजपचे 7, एमआयएमचे 16 सदस्य रडारवर

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतील तब्बल 23 नगरसेवकांना अपात्रतेबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्याने स्थानिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या कारवाईत सत्ताधारी भाजपच्या 7 तर एमआयएमच्या 16 नगरसेवकांचा समावेश आहे. पराभूत उमेदवारांनी दाखल केलेल्या तक्रारींची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर महानगरपालिका प्रशासनाने पुढील प्रक्रिया सुरू केली आहे..तक्रारींनंतर प्रशासनाची कारवाईपराभूत उमेदवारांनी संबंधित नगरसेवकांविरोधात विविध कारणांवरून तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या तक्रारींची महानगरपालिकेच्या विविध विभागांकडून तपासणी आणि पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित नगरसेवकांना अपात्रतेसंदर्भातील नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे..Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेच्या कारवाईला FDA कर्मचारी वैतागले, थेट मंत्र्यांकडेच तक्रार; नेमक्या मागण्या काय?.कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रक्रियामहाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील तरतुदींनुसार काही विशिष्ट कारणांमुळे नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. बेकायदा बांधकाम, सरकारी जागेवरील अतिक्रमण तसेच दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणे या कारणांचा या प्रक्रियेत समावेश आहे. या कायदेशीर तरतुदींनुसार प्रशासनाने संबंधित तक्रारींची पडताळणी करून नोटिसा जारी केल्या आहेत..ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणार सुनावणीनोटीस प्राप्त झालेल्या सर्व नगरसेवकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येणार आहे. यासाठी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सुनावणी होणार असून संबंधितांना आवश्यक कागदपत्रांसह आपले म्हणणे सादर करावे लागणार आहे. प्रशासनाकडून त्यानंतर प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाणार आहे..समाधानकारक उत्तर नसल्यास एकतर्फी निर्णयाची शक्यतासुनावणीदरम्यान संबंधित नगरसेवकांनी समाधानकारक उत्तर किंवा आवश्यक पुरावे सादर न केल्यास प्रशासनाकडून एकतर्फी निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे या सुनावणी प्रक्रियेकडे संबंधित नगरसेवकांसह राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे..या संपूर्ण प्रकरणामुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, सुनावणीनंतर महानगरपालिका प्रशासन कोणता अंतिम निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: पावसाची संमिश्र कृपादृष्टी; खरिपातील पिकांना नवसंजीवनी; वेताळवाडी धरण ‘ओव्हरफ्लो’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.