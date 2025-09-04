छ. संभाजीनगर हादरलं! खेळता खेळता जलवाहिनीच्या १५ फूट खोल खड्ड्यात पडून ३ वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी अंत

छत्रपती संभाजीनगर : शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी टाकलेल्या जलवाहिनीच्या १५ फूट खोल खड्ड्यात पडून एका ३ वर्षांच्या चिमुकल्याचा (Chhatrapati Sambhajinagar Child Drowns) दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी दुपारी देवळी परिसरातील माढा कॉलनी येथे घडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, चिमुकल्याच्या आई-वडिलांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता..मृत मुलाचे नाव ईश्वर संदीप भास्कर (वय ३, रा. देवळे परिसर) असे आहे. ईश्वरचे कुटुंब हे मूळचे उत्तर प्रदेशातील असून, त्याचे वडील संदीप भास्कर हे तब्बल १२ वर्षांपूर्वी रोजगाराच्या शोधात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आले. कुटुंबातील तिघा मुलांपैकी ईश्वर हा धाकटा होता..गणपती दर्शनाला आलेल्या दाम्पत्यावर काळाचा घाला; भरधाव ट्रकच्या धडकेत पती जागीच ठार, पत्नीसह मुलगा गंभीर जखमी.बुधवारी दुपारच्या सुमारास ईश्वर घराबाहेर खेळण्यासाठी गेला. नेहमीप्रमाणे परिसरातील इतर मुलांसोबत खेळत होता. बराच वेळ झाला तरी तो घरी न परतल्याने आई रेखा यांना काळजी वाटली. शोध घेतल्यावर कळाले की, ईश्वर मुलांसोबत जलवाहिनीच्या खड्ड्याकडे गेला होता..आई रेखा त्या ठिकाणी पोहोचल्या असता, खड्ड्यात पाण्यावर तरंगत असलेला ईश्वरचा मृतदेह त्यांच्या नजरेस पडला. हे दृश्य पाहून त्या क्षणीच रेखा यांचा आक्रोश उसळला आणि त्यांनी खड्ड्यात उडी घेतली. स्थानिक नागरिकांनी त्यांना बाहेर काढत सावरले..तत्परतेने ईश्वरलाही बाहेर काढून रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर त्याला मृत घोषित केले. या घटनेमुळे ईश्वरच्या आई-वडिलांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.