छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Accident : भरधाव कारच्या धडकेत प्राध्यापक ठार; तीन वर्षींय मुलगी गंभीर जखमी

पुतणीला विद्यापीठात सोडून घराकडे जाणाऱ्या प्राध्यापकाला भरधाव कारने उडवले.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - पुतणीला विद्यापीठात सोडून घराकडे जाणाऱ्या प्राध्यापकाला भरधाव कारने उडवले. अंगावरून भरधाव कारचे चाक गेल्यामुळे अपघातात प्राध्यापकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर तीन वर्षांची मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे. ही घटना पहाडसिंगपुरा परिसरात बुधवारी (ता. २६) रात्री ११ वाजेच्या सुमारास घडली.

