Chhatrapati Sambhajinagar: गृह, सराफा, वाहन बाजाराला अक्षय्य लाभ!; मुहूर्त साधण्यासाठी शहरातील बाजारपेठांमध्ये खरेदीचा उत्साह

छत्रपती संभाजीनगर: साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या अक्षय्य तृतीयेनिमित्त शहरातील बाजारपेठांमध्ये खरेदीचा उत्साह शिगेला पोचला आहे. पूर्वसंध्येपासूनच तसेच शनिवारी (ता. १८) दिवसभर घरे, बांधकाम साहित्य, सराफा आणि वाहन बाजारात ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. यामुळे प्रमुख बाजारपेठा गजबजून गेल्या आहेत. .अक्षय्य तृतीयेला खरेदी करणे शुभ मानले जात असल्याने नागरिकांनी सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह दुचाकी आणि घरासाठी आवश्यक वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. विशेषतः सराफा बाजारात ग्राहकांची रांग लागल्याचे चित्र होते..व्यापाऱ्यांच्या मते, यंदा सुमारे ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे सोने विकले जाण्याचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर वाहन बाजारातही मोठी तेजी दिसून आली असून दुचाकींची विक्री ५० कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बांधकाम क्षेत्रातही या सणाचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. अक्षय तृतीयेला गृहप्रवेश करणे शुभ मानले जात असल्याने शहरात सुमारे २०० नवीन घरांमध्ये गृहप्रवेश सोहळे पार पडणार असल्याचे विकसकांनी सांगितले..त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अक्षय्य तृतीयेने स्थानिक अर्थचक्राला गती दिली असून व्यापाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. महागाई आणि वाढलेल्या दरांच्या पार्श्वभूमीवरही नागरिकांनी उत्साहाने खरेदी केल्याने बाजारपेठांना चांगली चालना मिळाल्याचे चित्र आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या निमित्ताने छत्रपती संभाजीनगरमधील बांधकाम, सराफा आणि वाहन बाजारात अभूतपूर्व तेजी पाहायला मिळाली असून यामुळे शहरातील आर्थिक व्यवहारांना मोठी चालना मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..ग्राहकांचा बदलता ट्रेंडसोन्यात हलक्या वजनाच्या दागिन्यांना मागणी असून त्यास महिलांकडून अधिक पसंती देण्यात येत असल्याची माहिती सराफा व्यापाऱ्यांनी दिली. त्याचबरोबर आता विविध रंगांत असलेल्या दागिन्यांनाही महिला वर्ग पसंती देण्यात येत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पारंपरिक दागिन्यांपेक्षा मॉडर्न डिझाइन्सला यंदा ग्राहकांकडून जास्त मागणी असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. शिवाय ज्वेलर्सकडून मेकिंग चार्जमध्ये सूट देण्यात येत आहे..असा आहे व्यापाऱ्यांचा अंदाजसोने खरेदी ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकदुचाकी विक्री ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकनवे गृहप्रवेश सुमारे २०० घरेनवीन घर, आस्थापनांची नव्याने बुकिंग ३००.