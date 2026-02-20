Chh. Sambhajinagar: गादीत गुंडाळून लावत होते मुलीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट; तीसगाव परिसरातील घटना, आईसह सावत्र वडील ताब्यात

बजाजनगर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : एका २० वर्षीय तरुणीचा मृतदेह गादीत गुंडाळून रिक्षामधून तिची आई आणि सावत्र वडील गावी नेत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्या आधारे पोलिसांनी गुरुवारी (ता. १९) रात्री १२ च्या सुमारास रिक्षा अडवत मृतदेहासह तिच्या आई-वडिलांना ताब्यात घेतला..मुलीने आत्महत्या केल्याची माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली; पण पोलिसांना न कळवता मृतदेह परस्पर गावी कसा नेता आणि तो गादीत का गुंडाळला, असा प्रश्न उपस्थित झाला. पोलिस खुनाच्या संशयाआधारे तपास करत आहेत..Solapur News: पुण्यातून पळवलेल्या अल्पवयीन मुलीने जीवन संपवले; पुरावे मिटवण्यासाठी मायलेकाने पुरला मृतदेह, नेमकं काय घडलं?.एक कुटुंब गादीमध्ये मृतदेह गुंडाळून रिक्षाद्वारे तीसगाव चौफुली मार्गे कन्नडकडे जात असल्याची माहिती एका जागरूक नागरिकाने ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर पोलिसांना दिली. त्यावर एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत रिक्षा अडवली. यावेळी दिसणार नाही, अशा पद्धतीने तरुणीचा मृतदेह गादीत गुंडाळलेला असल्याचे निदर्शनास आले..याबाबत विचारपूस केली असता ‘मुलीने गळफास घेतला असून, मृतदेह गावाकडे अंत्यसंस्कारासाठी घेऊन जात आहोत’, असे आई-वडिलांनी सांगितले. मात्र, परिस्थिती संशयास्पद वाटल्याने पोलिसांनी मृतदेह घाटी रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला. दरम्यान, आई-वडिलांना ताब्यात घेतले..लग्नाच्या आमिषाने पळवून नेलेल्या अल्पवयीन मुलीची आत्महत्या,मृतदेह शेतातपुरल्याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल.खून की आत्महत्या?संबंधित तरुणी एका तरुणासोबत काही दिवसांपासून वडगाव कोल्हाटी येथे किरायाने राहत होती. त्यांनी घर मालकाला आपण पती-पत्नी असल्याचे सांगितले. तिने आत्महत्या केल्याचे तिचे आई-वडील सांगत आहेत; पण आत्महत्या केली तर मृतदेह लपून का नेत होते, तिने प्रेमविवाह केल्याने तिचा खून तर केला नाही ना, अशी शंका उपस्थित झाली असून, पोलिस त्या दिशेने तपास करीत आहेत. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच तपासाला गती मिळेल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.