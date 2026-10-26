Chha Sambhajinagar Bike Theft : दुचाकी चोऱ्यांचे सत्र सुरूच,११ दिवसांत सहा दुचाकी लंपास

छत्रपती संभाजीनगर : गेल्या ११ दिवसांत शहराच्या विविध भागांतून सहा दुचाकींची चोरट्यांनी लंपास केल्या. पहिल्या घटनेत आंचल गौतम हाडके (२७, रा. गौतमनगर, दूध डेअरी सिग्नलजवळ) यांनी गौतमनगर परिसरात उभी केलेली मोपेड (एमएच-३२, बीबी-४५९८) चोरट्याने लंपास केली. ही घटना शुक्रवारी (ता. २३) रात्री घडली..याप्रकरणी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. दुसरी घटना पंचवटी पुलाखालील पेट्रोल पंपाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर घडली. येथून संतोष सोपानराव कांबळे यांची मोपेड (एमएच-२०, एचजी-०७२३) चोरीला गेली. छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. तिसऱ्या घटनेत मंगेश कैलास कवडे यांनी फिर्याद दिली. त्यांनी दुचाकी (एमएच-२०, एफएल-८८६३) वेदांतनगर येथील पगारिया अपार्टमेंटमधील पार्किंगमध्ये शुक्रवारी (ता. २३) चोरीस गेली. वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला..चौथ्या घटनेत हर्सूल परिसरातील आईसाहेबनगरमध्ये सुभाष विश्वनाथ देवरे यांची दुचाकी चोरट्यांनी बुधवारी (ता. २१) चोरली. पाचवी घटना टीव्ही सेंटर येथून ओम भगवान निकम (१९, रा. शेंदूरवादा, ता. गंगापूर) यांची दुचाकी (एमएच-२०, एचजी-२६३४) चोरट्यांनी गायब केली. सहाव्या घटनेत जयेद अन्सार अल्ताफ अन्सारी (१८, रा. चिश्तिया कॉलनी) यांनी फिर्याद दिली. त्यांची दुचाकी (एमएच-२०, एफएक्स-५७५२) शुक्रवारी चोरीला गेली. याप्रकरणी सिडको ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.