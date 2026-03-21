Chhatrapati Sambhajinagar: ‘पक्षी जलसंजीवनी’ उपक्रम: उष्णतेत पक्ष्यांचे जीवन वाचवा

छत्रपती संभाजीनगर: वाढत्या उन्हाचा तडाखा केवळ माणसांनाच नाही, तर पक्ष्यांनाही बसत आहे. उष्माघात होऊन पक्षी रस्त्यावर पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर जागतिक चिमणी दिनाचे औचित्य साधून शहरातील पक्षी वाचवण्यासाठी लाइफ केअर ॲनिमल वेल्फेअर असोसिएशन' आणि 'देवगिरी महाविद्यालय' (एनएसएस विभाग) यांच्या वतीने विशेष 'पक्षी जलसंजीवनी' अभियान राबवण्यात येत आहे. यामध्ये नागरिकांच्या मदतीने पक्ष्यांच्या दाना-पाण्याची सोय केली जात आहे..उन्हाळ्यात पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आटल्यामुळे पक्ष्यांची मोठी वणवण होते. हे रोखण्यासाठी नागरिकांनी आपल्या घराच्या छतावर, गॅलरीमध्ये किंवा परिसरातील झाडांवर मातीची भांडी लटकवून त्यात पाणी व अन्नाची सोय करावी, असे आवाहन संस्थेच्या वतीने करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत नागरिकांना पक्ष्यांसाठी मोफत मातीच्या भांड्यांचे वाटपही करण्यात येत आहे..जुनी झाडे वाचवा, घरटी जपा!शहरात होत असलेली वृक्षतोड पक्ष्यांच्या निवाऱ्यासाठी घातक ठरत आहे. जुन्या झाडांमध्ये चिमण्या व इतर पक्ष्यांची घरटी असतात, त्यामुळे नागरिकांनी झाडे तोडू नयेत, अशी विनंतीही यावेळी करण्यात आली. शहरात कुठेही जखमी किंवा तहानलेला पक्षी आढळल्यास तत्काळ मदतीसाठी (८०८७११५५६९) या क्रमांकावर लाइफ केअर ॲनिमल वेल्फेअर असोसिएशनशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्राचार्य डाॅ. रवी पाटील, रा.से. योजनेचे डाॅ. अनंतर बी. कनागरे, डाॅ. अपर्णा तावरे, उपप्राचार्य डाॅ. गणेश मोहिते आदींनी केले. .'रेस्क्यू सेंटर' उभारावेछत्रपती संभाजीनगर शहरात मोठ्या प्रमाणात पक्षी घायाळ होण्याच्या घटना घडतात. अशा वेळी त्यांच्यावर तातडीने उपचार होणे गरजेचे असते. यासाठी महापालिकेने शहरात एक सुसज्ज 'इमर्जन्सी रेस्क्यू सेंटर' उभारावे. जिथे पक्ष्यांवर उपचार करून त्यांना पुन्हा त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडता येईल, अशी मागणी संस्थेचे सचिव जयेश शिंदे यांनी केली.."छत्रपती संभाजीनगरमधील नागरिकांची छोटीशी मदत अनेक पक्ष्यांचे प्राण वाचवू शकते. आपण सर्वांनी मिळून आपल्या परिसरातील चिमण्यांचे आणि पक्ष्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे काळाची गरज आहे."— जयेश शिंदे, सचिव, लाइफ केअर ॲनिमल वेल्फेअर असोसिएशन