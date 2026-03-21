Chhatrapati Sambhajinagar: ‘पक्षी जलसंजीवनी’ उपक्रम: उष्णतेत पक्ष्यांचे जीवन वाचवा

Bird Water Initiative in Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पक्षी वाचवण्यासाठी ‘पक्षी जलसंजीवनी’ अभियान राबवले जात आहे. नागरिकांच्या मदतीने घरच्या छतावर, झाडांवर मातीची भांडी लटकवून पक्ष्यांना पाणी व अन्नाची सोय केली जाते.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर: वाढत्या उन्हाचा तडाखा केवळ माणसांनाच नाही, तर पक्ष्यांनाही बसत आहे. उष्माघात होऊन पक्षी रस्त्यावर पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर जागतिक चिमणी दिनाचे औचित्य साधून शहरातील पक्षी वाचवण्यासाठी लाइफ केअर ॲनिमल वेल्फेअर असोसिएशन’ आणि ‘देवगिरी महाविद्यालय’ (एनएसएस विभाग) यांच्या वतीने विशेष ‘पक्षी जलसंजीवनी’ अभियान राबवण्यात येत आहे. यामध्ये नागरिकांच्या मदतीने पक्ष्यांच्या दाना-पाण्याची सोय केली जात आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.