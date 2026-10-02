जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र आता फक्त ऑनलाइन ;पालिका वॉर्ड कार्यालयातील नागरिकांच्या फेऱ्या टळणार

छत्रपती संभाजीनगर, : जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयात मारावे लागणारे फेरे आता थांबणार आहेत. प्रमाणपत्रांसाठी आता फक्त ऑनलाइन अर्ज घेण्यात यावेत, तसेच चुकून अर्ज दुसऱ्या वॉर्ड कार्यालयाकडे गेलेला असेल संबंधितांनी तो संबंधित वॉर्डाकडे वर्ग करण्याची सुविधा महापालिकेकडून नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
नागरिकांना जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळण्यास अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. महिनोमहिने हे प्रमाणपत्र मिळत नाहीत. तसेच ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर पुन्हा वॉर्ड कार्यालयात जाऊन झेरॉक्स द्यावे लागतात. हा प्रकार आयुक्त येडगे यांच्या शहरातील विविध प्रभाग कार्यालयांची पाहणी केल्यानंतर लक्षात आला
. जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी दाखल केलेले अनेक अर्ज मोठ्या संख्येने प्रलंबित असल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रलंबित अर्जांवर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यासंदर्भात अमोल येडगे यांनी सांगितले, की भविष्यात प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना महापालिका कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठीही नियोजन केले आहे.
यासाठी नागरिकांनी ऑनलाइन अर्ज करून संबंधित कागदपत्रे अपलोड केल्यास, त्यांना शुल्क भरण्यासाठी ऑनलाइन लिंक पाठविली जाते. या लिंकद्वारे त्यांनी शुल्क जमा केल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळते. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केलेली असल्यास नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. ऑनलाइन अर्ज केलेल्या नागरिकांकडून पुन्हा लेखी अर्ज व कागदपत्रांचे झेरॉक्स घेण्याची गरज नाही, असे आयुक्तांनी नमूद केले. त्यामुळे नागरिकांच्या फेरे वाचणार आहेत.
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