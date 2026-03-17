Chhatrapati Sambhajinagar News: कर्तव्यात हलगर्जीपणा महागला; संभाजीनगरात १३७ बीएलओंना नोटिसा; मतदार यादी पुनरिक्षणात ढिलाई

छत्रपती संभाजीनगर: मागील काही दिवसांपासून जिल्हाभरात मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण (स्पेशल इंटेन्सिव रिव्हिजन तथा एसआयआर) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 'बीएलओं'ना कामाला लावले होते. परंतु, या प्रक्रियेत अंग झटकणाऱ्या जिल्ह्यातील १३७ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलीप स्वामी यांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.. इतकेच नव्हे, तर दिलेली सर्व कर्तव्ये सात दिवसांत पूर्ण करून कार्यपूर्तीचा अहवाल सादर करावा; अन्यथा निलंबन करून विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशाराही दिला..जिल्हाधिकाऱ्यांनी बीएलओंना बजावलेल्या नोटिशीत म्हटले, की भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आपली मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सद्यःस्थितीत विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने मतदारांचे मॅपिंग करणे, अस्पष्ट फोटोचे अपडेशन व डेमोग्राफिकल सिमिलर इंट्रीज हे कामकाज सुरू आहे. .मात्र, आपल्याकडून काम योग्यरीत्या पार पाडले जात नसल्याचे निदर्शनास आले. आपण कर्तव्याचे पालन न केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. ज्यामध्ये कमीत कमी तीन महिने ते दोन वर्षे कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच शिस्तभंग कारवाई करण्यात येईल. .अन्यथा निलंबनाची कारवाईआपण नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांत म्हणजे २३ मार्चपर्यंत सर्व कर्तव्ये पूर्ण करून कार्यपूर्तीचा अहवाल सादर करावा. अन्यथा आपणाविरुद्ध तत्काळ निलंबन, विभागीय चौकशी, एफआयआर व सेवा समाप्तीपर्यंतची कारवाई करण्यात येईल. याबाबत कोणतीही सबब स्वीकारली जाणार नाही, असेही जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी म्हटले आहे..