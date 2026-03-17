Chhatrapati Sambhajinagar News: कर्तव्यात हलगर्जीपणा महागला; संभाजीनगरात १३७ बीएलओंना नोटिसा; मतदार यादी पुनरिक्षणात ढिलाई

Notices Issued to BLOs for Negligence: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मतदार यादी पुनरिक्षणात कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी १३७ बीएलओंना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. सात दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश देत प्रशासनाने निलंबन व कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: मागील काही दिवसांपासून जिल्हाभरात मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण (स्पेशल इंटेन्सिव रिव्हिजन तथा एसआयआर) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘बीएलओं’ना कामाला लावले होते.

परंतु, या प्रक्रियेत अंग झटकणाऱ्या जिल्ह्यातील १३७ मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलीप स्वामी यांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

