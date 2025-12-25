छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Brahmin Mahakumbh: एक ब्राह्मण, नेक ब्राह्मण! संभाजीनगरमध्ये दोन दिवस ब्राह्मण महाकुंभचे आयोजन

Brahmin Mahakumbh Announced in Sambhajinagar: ‘एक ब्राह्मण, नेक ब्राह्मण’ या संकल्पनेतून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन दिवसांचा ब्राह्मण महाकुंभ आयोजित करण्यात आला असून आठ राज्यांतील आणि महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांतील मान्यवर यात सहभागी होणार आहेत.
Chh. Sambhajinagar Brahmin Mahakumbh

Chh. Sambhajinagar Brahmin Mahakumbh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : एक ब्राह्मण, नेक ब्राह्मण असा नारा देत, शहरात शनिवार (ता. २७ ) आणि रविवार (ता. २८ ) असे दोन दिवस ब्राह्मण महाकुंभ पार पडणार आहे. यासाठी आठ राज्यांतून आणि महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यातून मान्यवर एकत्र येणार आहेत.

Loading content, please wait...
Kumbh Mela
Event
culture
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com