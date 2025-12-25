Chh. Sambhajinagar Brahmin Mahakumbh: एक ब्राह्मण, नेक ब्राह्मण! संभाजीनगरमध्ये दोन दिवस ब्राह्मण महाकुंभचे आयोजन

छत्रपती संभाजीनगर : एक ब्राह्मण, नेक ब्राह्मण असा नारा देत, शहरात शनिवार (ता. २७ ) आणि रविवार (ता. २८ ) असे दोन दिवस ब्राह्मण महाकुंभ पार पडणार आहे. यासाठी आठ राज्यांतून आणि महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यातून मान्यवर एकत्र येणार आहेत..उत्तरदेशी ब्राह्मण सेवा समिती, ब्राह्मण समाज समन्वय समिती, अ.भा. कन्याकुब्ज ब्राह्मण महासभा कानपूर, सकल ब्राह्मण समाज छत्रपती संभाजीनगर यांच्या वतीने हा महाकुंभ आयोजित करण्यात आला आहे. पहाडसिंगपुरा येथील श्री जनेश्वर महादेव मंदिर येथे हे विविध कार्यक्रम पार पडतील, असे आयोजकांनी बुधवारी (ता. २४) पत्रकार परिषदेत सांगितले..यावेळी व्यासपीठावर विजया अवस्थी, सचिन अवस्थी, मिलिंद दामोदरे, आर.बी. शर्मा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, सतीश शुक्ला यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या महाकुंभाच्या माध्यमातून समाजातील सर्व शाखा भेद विसरून एक दुसऱ्याला सहकार्य कसे करता येईल, यावर विचार होईल. समाजातील प्रश्न, समस्या अडचणी रोजगार महिला सक्षमीकरण आदी विषयदेखील यावेळी हाताळले जाणार आहेत. सकाळी नऊ ते सायंकाळी सातपर्यंत कार्यक्रम होतील..अध्यक्ष म्हणून मुंबई येथील अजय शुक्ला, प्रमुख अतिथी म्हणून शिव ओम मिश्रा, परशुराम आर्थिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष कॅप्टन आशिष दामले, कार्याध्यक्ष म्हणून शिरीष बोराळकर उपस्थित राहणार आहेत. यासह राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, कानपूर येथून महेश मिश्रा, रायपूर येथून अरुण शुक्ला, काळाराम मंदिर नाशिक येथील प.पू.श्री. महंत सुधीरदास, पंडित लोकेश दवे, हैदराबाद येथील डॉ. सीमा मिश्रा, तिवारी यांची विशेष उपस्थिती असेल. याप्रसंगी विनायक पांडे, राजेंद्र शर्मा, सतीश छापेकर, प्रमोद झाल्टे, धनंजय पांडे, जीवन जोशी, माणिक रत्नपारखी, अनुराधा पुराणिक, सुरेश देशपांडे, लश्मीकांत जयपूरकर, अभिषेक कादी, राजेश बुटेले, सुरेश देशपांडे माणिक रत्नपारखी, अनिल खंडाळकर, आशिष सुरडकर यांची उपस्थिती होती..समाजातील उमेदवारांचा विचार व्हावायावेळी बोलताना पदाधिकाऱ्यांना ऐन निवडणुकीच्या काळात हा कार्यक्रम का? असे विचारले असता, यावर या कार्यक्रमाचा राजकारणाशी संबध नाही. परंतु, समाजातील योग्य उमेदवारांचा विचार सर्वच पक्षांनी करावा, अशी भावना मात्र त्यांनी व्यक्त केली. याबाबत प्रमुख पक्षांना देखील तसे आवाहन केल्याचा उल्लेख पदाधिकाऱ्यांनी केला..हे आहेत कार्यक्रमाचे उद्देश ब्राह्मण धर्मातील विधी, संस्कृती आणि संकल्पबेरोजगार तरुणांसाठी उद्योजकता, व्यवसाय आणि स्वयंरोजगारावर मार्गदर्शनवैवाहिक समस्यांवर चर्चा, उपाय, पुनर्विवाह यावर सामाजिक चर्चासंघटनेच्या महत्त्वावर चर्चाआंतरराज्यीय व्यापार आणि सामाजिक सहकार्याला प्रोत्साहनमहिलांचे सक्षमीकरण.पाच डिसेंबरपासून आरोग्याचा महोत्सव ‘स्वास्थ्यम्’, पुण्यात नामवंत वक्त्यांचे मार्गदर्शन अन् दर्जेदार कार्यक्रमांची पर्वणी.कार्यक्रमांची रूपरेषाशनिवार (ता. २७)स.९ ते १० : नोंदणी, अल्पोपाहारस. १० ते १०.३० : दीपप्रज्वलनस. १०.३० ते १२ : परिचय, स्वागतदु. १२ ते २ : विविध विषयांवर मंथनदु. २ ते ३ : भोजनदु. ३ सायं. ७ : मार्गदर्शनसायं. ७ ते ७.३० : हनुमान चालीसा पठण, समारोपरविवार (ता. २८)स. ९ ते १० : नोंदणी, अल्पोपहारस. १० ते १०.३० : दीप प्रज्वलनस. १०.३० ते १२ : परिचय, स्वागतदु. १२ ते २ : चर्चासत्रदु. २ ते ३ : भोजनदु. ३ ते ४ : हनुमान चालीसापठण, समारोप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.