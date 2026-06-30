छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: बसस्थानकातून प्रवाशांची पळवापळवी सुरूच; ‘भाडे कमीची हमी’चे दाखवले जाते प्रवाशांना आमिष

Illegal Passenger Transport Continues Outside Bus Stand: छत्रपती संभाजीनगर बसस्थानक परिसरात 'नो पार्किंग'ची अंमलबजावणी असूनही अवैध प्रवासी वाहतूक सुरूच आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: बसस्थानक परिसरात २०० मीटरपर्यंत ‘नो पार्किंग’ची अंमलबजावणी झाली. ‘चलो सिल्लोडऽऽ चलो बुलडाणाऽऽ अशा आरोळ्या थांबल्या. पण, एसटीच्या प्रवाशांची पळवापळवी मात्र थांबलेली नाही. दलालांनी आता नवी शक्कल लढवत बसस्थानकातच प्रवाशांना गाठून, ‘बाहेर कार उभी आहे; लगेच निघणार,’ असे सांगत त्यांना २०० मीटरच्या बाहेर उभ्या असलेल्या खासगी वाहनांपर्यंत नेण्याचा धंदा सुरूच ठेवला आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
Chhatrapati Sambhajinagar