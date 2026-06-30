Chhatrapati Sambhajinagar: बसस्थानकातून प्रवाशांची पळवापळवी सुरूच; ‘भाडे कमीची हमी’चे दाखवले जाते प्रवाशांना आमिष

छत्रपती संभाजीनगर: बसस्थानक परिसरात २०० मीटरपर्यंत ‘नो पार्किंग’ची अंमलबजावणी झाली. ‘चलो सिल्लोडऽऽ चलो बुलडाणाऽऽ अशा आरोळ्या थांबल्या. पण, एसटीच्या प्रवाशांची पळवापळवी मात्र थांबलेली नाही. दलालांनी आता नवी शक्कल लढवत बसस्थानकातच प्रवाशांना गाठून, ‘बाहेर कार उभी आहे; लगेच निघणार,’ असे सांगत त्यांना २०० मीटरच्या बाहेर उभ्या असलेल्या खासगी वाहनांपर्यंत नेण्याचा धंदा सुरूच ठेवला आहे..परिणामी, अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे राज्य परिवहन महामंडळाच्या उत्पन्नाला बसणारा फटका कायम असून, कारवाईची धार बोथट झाल्याचे चित्र आहे.मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी तथा पोलिस उपमहानिरीक्षक डॉ. प्रियांका नारनवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभर सहा ते १५ जूनदरम्यान विशेष मोहीम राबविली..Petrol-Diesel Rate: कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या; पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, पुढे अजून इंधन स्वस्त होणार?.या काळात बसस्थानक परिसरातील अवैध वाहतुकीवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, मोहीम संपताच दलालांनीही आपली कार्यपद्धती बदलली आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांसमोर प्रवाशांच्या झुंडीच्या झुंडी बाहेर पळविल्या जात आहेत. बसस्थानकातील गर्दी बघता कर्मचाऱ्यांना एजंटला रोखण्यात अपयश येत आहे..वाहने हलली, दलाल कायमबसस्थानकापासून २०० मीटरच्या बाहेर उभ्या केलेल्या खासगी वाहनांपर्यंत दलाल प्रवाशांना पायी घेऊन जातात. तेथे प्रवासी बसताच अवैध वाहतूक पुन्हा सुरू होते. त्यामुळे ‘नो पार्किंग’ची अंमलबजावणी झाली असली, तरी अवैध प्रवासी वाहतुकीवर अपेक्षित परिणाम झालेला नसल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, यामुळे अवैध वाहनांमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यामुळे केवळ २०० मीटर परिसरात कारवाई करून उपयोग नसून, बसस्थानकाबाहेरील दलाल आणि अवैध वाहतुकीवर सातत्याने संयुक्त कारवाई करण्याची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे..Balbharati Book Errors : बालभारतीकडून चुकले चौथीचे ‘गणित’! रामानुजन यांच्या निधनाची तारीख चुकली; ‘लांबी-वजना’तही घोळ.प्रवास महागात पडू शकतो!अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनाचा अपघात झाल्यास प्रवाशांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. अशा वाहनांकडे आवश्यक परवाने, वैध प्रवासी विमा अथवा नियमांनुसार विमा संरक्षण नसल्यास विमा कंपनी नुकसानभरपाई नाकारू शकते. परिणामी, अपघातात जखमी झालेल्या प्रवाशाला किंवा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना विम्याचा लाभ मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे काही रुपयांची बचत करण्याच्या मोहापायी अवैध वाहनातून प्रवास करणे जीव आणि आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते..फक्त कार्यपद्धती बदललीमध्यवर्ती बसस्थानकातून ‘चलो पुणेऽऽ, चलो सिल्लोड, चलो फुलंब्री, चलो खुलताबादऽऽ’ अशा आरोळ्या आता ऐकू येत नसल्या, तरी दलाल थेट प्रवाशांच्या घोळक्यांमध्ये शिरून त्यांच्याशी कुजबुज करत आहेत. ‘बाहेर कार उभी आहे... भरली की लगेच निघणार’ असे सांगत ते प्रवाशांना बसस्थानकाबाहेर नेत आहेत. सिडको बसस्थानकातही ‘चलो बीडऽऽ, चलो जालना, चलो चिखली... चलो बुलढाणाऽऽ’ अशा हाका मारत प्रवाशांची अशाच प्रकारे पळवापळवी सुरू आहे. ‘भाडे कमी आणि जलद प्रवासाची हमी’ असे म्हणून एजंट प्रवाशांना आमिष दाखवत बाहेर घेऊन जात आहेत. ज्या ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अधिक जण दिसले, की एजंट त्यांना गराडा घालतो. ‘चला लवकर, बाहेर वाहन उभे आहे, तुम्ही आले की लगेच निघणार’ असे सांगितल्याने प्रवासीही आता बस केव्हा येईल, त्यापेक्षा पटकन जाऊयात असे म्हणत थेट एजंटच्या मागे जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.