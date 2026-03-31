Chhatrapati Sambhajinagar: आणखी किती दिवस झाकणार; शहर बसचे स्मार्ट अपयश? ;शहराचे कारभारी सार्वजनिक वाहतुकीचा कधी विचार करणार?

छत्रपती संभाजीनगर: शासनाचा एखादा निर्णय असो, की आपत्कालीन परिस्थिती, अशावेळी शहरात रिक्षाचालक संप करतात. मग त्या दिवशी प्रवाशांची प्रचंड आबाळ होते. महिला, मुले रस्त्यावर वाहनाच्या प्रतीक्षेत तास-तास उभे असल्याचे चित्र दिसते. त्यावेळी सर्वांनाच आठवण येते ती शहर बसची. तब्बल १७ लाख लोकसंख्या असलेल्या आणि रोज विस्तारणाऱ्या या शहराला सार्वजनिक वाहतुकीची किती गरज आहे, याची प्रचितीही त्यावेळी येते. .पण दुसऱ्या दिवशी रिक्षांचा संप शहर बसच्या पथ्थ्यावर पडल्याच्या बातम्या तेवढ्या दिवसापुरत्या येतात आणि नंतर 'पहिले पाढे पंचावन्न' अशी स्थिती होते. आजही तेच झाले. गॅसच्या दरवाढीवरून रिक्षाचालकांनी संप केला. बायाबापड्या रस्त्यावर आल्या, तणावाचे प्रकार घडले. हा संप शहर बसच्या पथ्थ्यावर पडला आणि एकाच दिवसात तिपटीने उत्पन्न मिळविले, अशा बातम्या पुन्हा झळकल्या. पण मूळ मुद्द्याकडे ना स्मार्ट सिटीने लक्ष दिले ना महापालिकेने. तो मुद्दा म्हणजे, शहर बसचे जाळे विस्तारण्याची गरज असल्याचा. यावर शहराच्या कारभाऱ्यांना सपशेल अपयश आलेले आहे..गॅस दरवाढ आणि इंधन टंचाईचा निषेध करण्यासाठी सोमवारी (ता. ३०) रिक्षा बंद आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे 'स्मार्ट सिटी' च्या सिटी बस विभागाला चांगलाच फायदा झाला. दिवसभरात नेहमीपेक्षा उत्पन्न तिप्पटीपेक्षा जास्त आले तर प्रवाशांची संख्या २२ हजारांवरून ५५ हजारांच्या घरात गेली. गॅस दरवाढ आणि इंधन टंचाईचा निषेध करण्यासाठी सोमवारी रिक्षाचालकांनी बंद पुकारला..या बंदचा शहरात नागरिकांना फटका बसला. प्रवशांना होणारा त्रास लक्षात घेता 'स्मार्ट सिटी' विभागाने दिवसभराचे नियोजन केले होते. यासंदर्भात मुख्य चालन अधिकारी संजय सुपेकर यांनी सांगितले, की शहरात दररोज ७५ बस चालवण्यात येतात पण रिक्षा बंदच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी दहा बस वाढवण्यात आल्या होत्या. दिवसभर विविध मार्गांवर ८५ बस धावल्या..त्यात मध्यवर्ती बसस्थानक, सिडको बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन, महावीर चौक, पंचवटी चौक, हर्सूल टी पॉइंट या ठिकाणी अतिरिक्त दोन-दोन पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ज्या ठिकाणी प्रवाशांची गर्दी जास्त आहे, तिथे जास्तीच्या बस उपलब्ध करून देण्यात येत होत्या. त्यामुळे सोमवारी सुमारे ५५ हजार प्रवाशांनी सिटी बसमधून प्रवास केला आणि त्यामुळे विभागाचे उत्पन्न २१ लाखांपेक्षा जास्त झाले, अशी माहिती सुपेकर यांनी दिली.