Chhatrapati Sambhajinagar: कॉपीमुक्तीसाठी आता ॲक्शन; दहावीचे उद्यापासून पेपर, १.९२ लाख विद्यार्थी, ६४३ केंद्रे सज्ज!

छत्रपती संभाजीनगर : माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणारी दहावीची लेखी परीक्षा शुक्रवार (ता. २०)पासून सुरू होत आहे. दहावीच्या परीक्षेसाठी सुरवातीला १ लाख ९१ हजार ६२९ विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली असताना शेवटच्या टप्प्यात अतिविलंब शुल्क भरलेल्या १,४५९ विद्यार्थ्यांमुळे एकूण परीक्षार्थींची संख्या १ लाख ९२ हजार ९५ वर पोचली आहे. कॉपीमुक्त परीक्षा घेण्यासाठी मंडळाने यंदा कडक पावले उचलली आहेत..महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ६४३ परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरसह बीड, परभणी, जालना आणि हिंगोली या पाच जिल्ह्यांतील विद्यार्थी परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. केवळ छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील २४० केंद्रांवर तब्बल ६९ हजार ५३० विद्यार्थी प्रविष्ट झाले आहेत..SSC Exam : राज्यातील १६ लाख १५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी देणार दहावी परीक्षा; परीक्षा केंद्रांमध्ये झाली घट.कॉपीमुक्त परीक्षा हेच यंदाचे ब्रीद ठेवून सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे. ज्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही व्यवस्था अपुरी आहे, तेथे केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षक व कर्मचाऱ्यांची अदलाबदल करण्याचा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मंडळाने दिले आहेत..भरारी आणि बैठे पथके सज्जबारावी परीक्षेप्रमाणेच दहावी परीक्षेतही १० भरारी पथकांसह तालुकानिहाय एक भरारी पथक गस्त घालणार आहे. तसेच प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर बैठी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. त्यामुळे अचानक तपासण्या, कागदपत्रांची छाननी आणि परीक्षा प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे. परीक्षा केंद्रांवर शिस्तभंग किंवा कॉपी प्रकरण आढळल्यास तातडीने कारवाई केली जाणार आहे..विलंब व अतिविलंबित अर्जांना संधीविद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी मंडळाने विलंब शुल्क व अतिविलंब शुल्कासह अर्ज स्वीकारले. यामध्ये ६,५५९ विद्यार्थ्यांनी विलंब शुल्कासह, तर १,४५९ विद्यार्थ्यांनी अतिविलंब शुल्क भरून अर्ज सादर केले. यंदा अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया वीस दिवस आधी बंद करण्यात आली होती, तरीही शेवटपर्यंत विद्यार्थ्यांना संधी देण्यात आली आहे. कॉपीमुक्त, पारदर्शक परीक्षा घेण्याचा निर्धार यंत्रणेने केला असून उद्यापासून विभागात दहावीच्या रणधुमाळीला अधिकृत सुरवात होणार आहे..लातूर विभागामध्ये एक लाखावर विद्यार्थीलातूर विभागातील तीन जिल्ह्यांत एक लाख १० हजार ९८३ विद्यार्थी ४१९ केंद्रांवर परीक्षा देतील. लातूर जिल्ह्यात १५२ केंद्रांवर ३९ हजार १६९ विद्यार्थी, नांदेड जिल्ह्यात १७८ केंद्र असून ४९ हजार ३९० विद्यार्थी, धाराशिव जिल्ह्यात ८९ केंद्रांत २२ हजार ४२४ विद्यार्थी परीक्षा देतील..दहावी, बारावीच्या परीक्षेवर सीसीटीव्हीची नजर.जिल्हानिहाय प्रविष्ट विद्यार्थी व केंद्रे जिल्हा परीक्षा केंद्र विद्यार्थीछत्रपती संभाजीनगर २४० ६९५३०बीड १५६ ४३०६८परभणी ९१ २९९११जालना १०२ ३२४३३हिंगोली ५४ १६६८७दृष्टिक्षेपएकूण प्रविष्ट विद्यार्थी ः १,९२,०९५परीक्षा केंद्रे ः ६४३शाळांची संख्या ः २६८९परीरक्षक केंद्रे ः ६५