Chhatrapati Sambhajinagar: कॉपीमुक्तीसाठी आता ॲक्शन; दहावीचे उद्यापासून पेपर, १.९२ लाख विद्यार्थी, ६४३ केंद्रे सज्ज!

छत्रपती संभाजीनगर : माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणारी दहावीची लेखी परीक्षा शुक्रवार (ता. २०)पासून सुरू होत आहे. दहावीच्या परीक्षेसाठी सुरवातीला १ लाख ९१ हजार ६२९ विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली असताना शेवटच्या टप्प्यात अतिविलंब शुल्क भरलेल्या १,४५९ विद्यार्थ्यांमुळे एकूण परीक्षार्थींची संख्या १ लाख ९२ हजार ९५ वर पोचली आहे. कॉपीमुक्त परीक्षा घेण्यासाठी मंडळाने यंदा कडक पावले उचलली आहेत.

