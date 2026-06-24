Chhatrapati Sambhajinagar: काळ्या काचा, मंद प्रकाश अन् कपलसाठी खास व्यवस्था; कॉफी सेंटरवर तोडफोड कारवाई

छत्रपती संभाजीनगर: कॉफी सेंटरच्या आडून शहरातील विविध भागांत गैरप्रकार सुरू असल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिका व पोलिसांनी मंगळवारी (ता. २३) रात्री सिडको (कॅनॉट प्लेस), वेदांतनगर, उस्मानपुरा, टीव्ही सेंटर, सिडको एन-११ भागांत 'तोडफोड' कारवाई केली. प्रत्येक भागात जाऊन पथकांनी पाहणी करीत ज्याठिकाणी कपलसाठी 'स्पेशल' व्यवस्था करून देण्यात आली होती, तिथे हातोडा चालवीत टेबल, खुर्च्छा, काळ्या काचांचा पोलिसांच्या बंदोबस्तात चक्काचूर केला. या कारवाईमुळे रात्रीच्या वेळी मुख्य बाजारपेठांमध्ये गोंधळाचे वातावरण होते. रात्री उशिरापर्यंत ४९ कॉफी सेंटरवर कारवाई करण्यात आली..शहरातील कॅनॉट प्लेस, टीव्ही सेंटर, औरंगपुरासह ज्या भागात शाळा, कॉलेज आहेत, तिथे मोठ्या संख्येने कॉफी सेंटर सुरू आहेत. याठिकाणी तरुण-तरुणींची मोठी वर्दळ असते. काळ्या काच लावून बाहेरून काही दिसणार नाही, अशी व्यवस्था कॉफी सेंटरवर उपलब्ध करून दिली जाते. त्यात काही ठिकाणी मुलींची छेड काढण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत..Mumbai Rain: पहिल्याच पावसाने मुंबईची पोलखोल! वर्दळ नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली; नेमकं कुठे आणि काय घडलं?.त्यामुळे महापालिकेसह पोलिसांतर्फे अशा सेंटरवर कारवाई करण्यात येत आहे. मंगळवारी महापालिकेसह पोलिसांचे पथक पुन्हा एकदा रस्त्यावर उत्तरले. सायंकाळी सातपासून कॅनॉट प्लेस, टीव्ही सेंटर, उस्मानपूरा येथे एकाचवेळी कारवाई सुरू करण्यात आली. एका-एका कॉफी सेंटरची पाहणी करण्यात आली..ज्याठिकाणी तरुण-तरुणींना बसण्यासाठी 'स्पेस' तयार करून देण्यात आला होता, अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी हातोडा मारून तोडफोड केली. कॅनॉट प्लेस भागात १९ ठिकाणी तपासणी करण्यात आली. त्यातील १२ ठिकाणी तोडफोड करण्यात आली. ही कारवाई सुरू असताना बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. कारवाईत पोलिस उपायुक्त रत्नाकर नवले, पोलिस निरीक्षक अतुल येरमे, पोलिस उपनिरीक्षक बचाटे, घुसिंगे, राहुल मोरे, महापालिकेच्या उपायुक्त सविता सोनवणे, सहायक आयुक्त संजय सुरडकर, इमारत निरीक्षक अजय सूर, सागर श्रेष्ठ, रवींद्र देसाई, सचिन काकनाटे सहभागी झाले होते..Satara Fraud: सातारा लघुपाटबंधारे विभागातील मोठा गैरप्रकार उघड; २८ लाखांच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश, दोन ठेकेदारांवर गुन्हा.मंद प्रकाश, खास स्पेसची व्यवस्थाज्याठिकाणी कारवाया करण्यात आल्या त्याठिकाणी डिमलाइटसह खास स्पेस तयार करून देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे प्रत्येक कॉफीसेंटरमध्ये जागा अत्यंत कमी असताना दोन मजले तयार करून, त्यात छोटे जिने होते. त्यात वाढदिवस साजरे करण्यासाठी विशेष सोय होती. एका कॉफी सेंटरमध्ये वाढदिवसाची पार्टी सुरू असताना कारवाई करण्यात आली.अग्निशमन सेवांची ऐशी की तैशीकॉफी सेंटरची स्थिती कोंडवाड्यासारखी दिसून आली. विशेष म्हणजे या ठिकाणी अग्निशमन सेवांची कुठलीही व्यवस्था आढळून आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.