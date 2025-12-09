छत्रपती संभाजीनगर

Cold Wave: छत्रपती संभाजीनगरला थंडीची हुडहुडी; तापमान १० अंशांवर

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरात दोन दिवसांच्या थंडीने हुडहुडी; आयएमडीच्या अंदाजानुसार पुढील आठवडाभर थंडी कायम राहण्याची शक्यता. थंडीचा कडाका, आयएमडी अंदाज.
Cold Wave

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मागील दोन दिवसांपासून थंडीने हुडहुडी भरली. उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड हवेच्या लाटांमुळे पुन्हा एकदा थंडीचा कडाका वाढला.

