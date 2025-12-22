छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Cold Wave: संभाजीनगरचा पारा १०.२ अंशांवर; कडाक्याच्या थंडीचा मुक्काम कायम

IMD Forecast Cold Conditions to Continue:हरात मागील २४ दिवसांपासून कडाक्याची थंडी कायम आहे. त्यामुळे हुडहुडी भरत असून, रविवारी (ता. २१) किमान तापमान १०.२, तर कमाल २८.२ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : शहरात मागील २४ दिवसांपासून कडाक्याची थंडी कायम आहे. त्यामुळे हुडहुडी भरत असून, रविवारी (ता. २१) किमान तापमान १०.२, तर कमाल २८.२ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले. येत्या आठवडाभरात शहर आणि जिल्ह्यात थंडी मुक्कामाला राहणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) वर्तवला.

