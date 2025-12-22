Chh. Sambhajinagar Cold Wave: संभाजीनगरचा पारा १०.२ अंशांवर; कडाक्याच्या थंडीचा मुक्काम कायम

छत्रपती संभाजीनगर : शहरात मागील २४ दिवसांपासून कडाक्याची थंडी कायम आहे. त्यामुळे हुडहुडी भरत असून, रविवारी (ता. २१) किमान तापमान १०.२, तर कमाल २८.२ अंश सेल्सिअस नोंदविले गेले. येत्या आठवडाभरात शहर आणि जिल्ह्यात थंडी मुक्कामाला राहणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) वर्तवला..यंदाच्या हिवाळ्यात यापूर्वी ३० नोव्हेंबरला शहराचे किमान तापमान १०.२ अंश सेल्सिअस एवढे कमी नोंदवले गेले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा २१ डिसेंबरला पारा १०.२ अंशांवर आला. हे यंदाचे सर्वांत कमी तापमान आहे. मागील २४ दिवसांपासून शहराचे किमान तापमान १०.५ ते ११.५ अंशांच्या आसपास राहत आहे. त्यामुळे कडाक्याची थंडी जाणवत आहे..काय आहे कारण?उत्तर भारतात थंडीचा कडाका वाढू लागला असून, अनेक ठिकाणी थंडी दिवसभर अनुभवायला मिळत आहे. उत्तरेकडील थंड वारे महाराष्ट्रात येत असल्याने आपल्याकडे थंडी वाढली आहे..ही थंडीची लाट आहे का?किमान तापमानाचा पारा १० अंशांच्या खाली आल्यास तसेच तापमानात सरासरीच्या तुलनेत ४.५ अंशांची घट झाल्यास थंडीची लाट, तर तापमानात ६.५ अंशांपेक्षा अधिक घट झाल्यास तीव्र लाट आल्याचे समजले जाते. मागील काही दिवसांपासून शहरात किमान तापमान कमी असले तरी ते स्थिर आहे. त्यात १ ते दीड अंशाचा फरक पडत आहे. त्यामुळे ही थंडीची लाट नाही..Maharashtra Cold Wave : पुणे तापमानात होतयं उणे, राज्यात थंडीचा कडाका आणखी वाढणार; ४ दिवसांचा हवामान विभागाचा अंदाज आला समोर.थंडीमुळे शारीरिक तक्रारीसर्दी, खोकल्यासहफ्ल्यूचा त्रासदमा, ॲलर्जीचा त्रास, श्वसनविकारसांधेदुखी, आर्थरायटिसरक्तवाहिन्यांचे आकुंचन होऊन रक्तदाब वाढणेड जीवनसत्त्वाची कमतरताकाळजी काय घ्यावी?उबदार कपडे परिधान करावेतथंडीपासून संरक्षण स्वत:चे करावेवातानुकूलन यंत्रांचा वापर टाळानियमितपणे व्यायाम कराशरीराला पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळेल, याची काळजी घ्यात्रास झाल्यास तातडीने डॉक्टरांना दाखवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.