Crime News: दांडिया उत्सवात जुन्या वादाचा भडका; चाकूहल्ल्यात बाप-लेकाचा मृत्यू, दोघे जखमी

छत्रपती संभाजीनगर : रांजणगाव शेणपुंजी येथील कृष्णानगरमध्ये जुन्या वादातून एका कुटुंबाने केलेल्या चाकूहल्ल्यात बाप-लेकाचा मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले. ही घटना सोमवारी (ता. १९) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास घडली. दरम्यान, एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी दोन महिलांसह पाच जणांना छत्रपती संभाजीनगर शहरातून अटक केली. बाबासाहेब रामदास कीर्तिकर (वय ४३) आणि निहाल बाबासाहेब कीर्तिकर (वय १९) अशी मृतांची नावे आहेत, तर साहिल बाबासाहेब कीर्तिकर (वय १७) आणि कुणाल बाबासाहेब कीर्तिकर हे दोघे जखमी झाले..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साहिल हा कृष्णानगरमधील मारुती मंदिराजवळ सुरू असलेल्या दांडिया महोत्सवाला गेला होता. तेथे राजेंद्र जयचंद आणि त्याचा मुलगा नागेश यांनी साहिलला काठीने मारहाण केली. हे समजल्यानंतर बाबासाहेब हे निहाल आणि कुणाल या आपल्या इतर दोन्ही मुलांसह वाद मिटविण्यासाठी घटनास्थळी पोचले. मात्र, वाद विकोपाला गेला. दरम्यान, राजेंद्रचा धाकटा मुलगा मयूर तिथे आला. राजेंद्रची पत्नी शानोने घरातून मोठा.बाप-लेकाची चाकूने भोसकून हत्याचाकू आणून नागेशच्या हातात दिल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर नागेशने निहालवर चाकूने वार केले. निहाल रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळल्यानंतर संशयिताने बाबासाहेब यांच्यावरही चाकूहल्ला केला. शिवाय मयूर, मानसी आणि शानोने कुणालवरही हल्ला केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या बाबासाहेब आणि निहाल यांना स्थानिक नागरिकांनी तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर दोघांनाही मृत घोषित केले. साहिल आणि कुणाल यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.दरम्यान, पोलिसांच्या ११२ क्रमांकात रात्रपाळीत कार्यरत असलेले कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. तोपर्यंत संशयित पसार झाले होते. मोबाइल लोकेशनआधारे एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी घटनेच्या दोन तासांत त्यांना छत्रपती संंभाजीनगर येथून अटक केली. राजेंद्र जयचंद (वय ५३), शानो जयचंद (वय ५२), नागेश जयचंद (वय २१), मयूर जयचंद (वय २०) आणि मानसी जयचंद (वय १९), अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांना २३ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनवण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.