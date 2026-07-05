Chhatrapati Sambhinagar: जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत महायुतीची सरशी; कॉंग्रेसचे एकमेव खा. डॉ. कल्याण काळे यांचा ४८ मतांनी विजय

उद्धव काकडे छत्रपती संभाजीनगर: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीत महायुतीने स्पष्ट वर्चस्व प्रस्थापित केले. रविवारी सकाळी आठ वाजल्यापासून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मतमोजणीला सुरुवात झाली. सर्व उमेदवार व समर्थक मतमोजणी केंद्रावर ठाण मांडून बसले होते. अखेर जाहीर झालेल्या अंतिम निकालात महायुतीने 12 पैकी 11 जागांवर विजय मिळवला, तर काँग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली..आय निवडणुकीतील सर्वाधिक चर्चेच्या बिगर शेती मतदारसंघात काँग्रेसचे खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी अभिजीत देशमुख यांचा पराभव केला. डॉ. काळे यांना ४८, तर देशमुख यांना २६ मते मिळाली.बिगर शेती मतदारसंघातून महायुतीचे अतुल सावे, अंबादास दानवे, रामराव (रामूकाका) शेळके, अर्जुन पाटील आणि रवींद्र काळे हे सर्व पाच उमेदवार विजयी झाले. महिला मतदारसंघातून आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी विजय मिळवला. इतर मतदारसंघांतून मुक्ता तांगडे आणि सुवर्णा जाधव विजयी झाल्या..Beed: सरपंचपदासाठी कायपण? मराठा असूनही मिळवले पारधी जातीचे प्रमाणपत्र, पडताळणी समितीनं ठरवलं रद्द.याशिवाय आमदार संजना जाधव, प्रभाकर काळे आणि शेषराव जाधव यांनीही विजय संपादन केला. त्यामुळे संचालक मंडळात महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून बँकेवरील सत्ता महायुतीच्या ताब्यात आली आहे."अध्यक्षपदाचा उमेदवार मुख्यमंत्री ठरवणार"- मंत्री अतुल सावेनिकालानंतर मंत्री अतुल सावे यांनी महायुतीच्या विजयाबद्दल समाधान व्यक्त केले. आधीच्या आठ बिनविरोध, अशा 20 पैकी 19 जागा माहितीने जिंकल्या. बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी महायुतीचा उमेदवार कोण असेल, याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, अशी माहिती त्यांनी माध्यमांना दिली. महायुतीच्या दणदणीत विजयामुळे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील राजकीय समीकरणांवर या निकालाचा मोठा प्रभाव पडणार असल्याचे मानले जात आहे..Abhimanyu Elephant: म्हैसूर दसऱ्यात अंबारी वाहणाऱ्या ‘अभिमन्यू’चा सुळा तुटला, वन खात्याकडून उपचार सुरू.शिंदेसेनाच मोठा भाऊशिंदेंच्या शिवसेनेचे जिल्हा बँकेत एकूण नऊ संचालक निवडून आले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर सात संचालकांसह भाजप आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला दोन संचालक पद तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि काँग्रेसला प्रत्येकी एक जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. जिल्हा बँकेत शिवसेना मोठा भाऊ ठरल्यामुळे अब्दुल सत्तार यांची खेळी यशस्वी ठरल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.