छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhinagar: जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत महायुतीची सरशी; कॉंग्रेसचे एकमेव खा. डॉ. कल्याण काळे यांचा ४८ मतांनी विजय

Mahayuti Secures Dominant Victory in DCC Bank Election: छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीने १२ पैकी ११ जागांवर विजय मिळवत वर्चस्व प्रस्थापित केले.
Chhatrapati Sambhinagar

Chhatrapati Sambhinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उद्धव काकडे

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीत महायुतीने स्पष्ट वर्चस्व प्रस्थापित केले. रविवारी सकाळी आठ वाजल्यापासून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मतमोजणीला सुरुवात झाली. सर्व उमेदवार व समर्थक मतमोजणी केंद्रावर ठाण मांडून बसले होते. अखेर जाहीर झालेल्या अंतिम निकालात महायुतीने 12 पैकी 11 जागांवर विजय मिळवला, तर काँग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली.

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Chhatrapati Sambhajinagar