Chhatrapati Sambhajinagar: चिखल तुडवत गाठावे लागते घर!; देवळाई परिसरातील नाईकनगरच्या गट क्रमांक ८८ मधील रहिवाशांची व्यथा

छत्रपती संभाजीनगर: पावसाळा सुरू झाला, की चिखलामुळे गॅस सिलिंडरची वाहने तसेच पाण्याचे टँकरही घरापर्यंत पोचत नाहीत. एवढेच नव्हे, तर स्वतःची दुचाकीही दूर उभी करून पायीच घर गाठावे लागते. ही दयनीय अवस्था एखाद्या दुर्गम खेड्यातील नसून छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या हद्दीतील देवळाई परिसरातील नाईकनगर, गट क्रमांक ८८ येथील रहिवाशांची आहे..देवळाई परिसरात मोठमोठ्या निवासी इमारती उभ्या राहत असून, त्यातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत आहे. मात्र, त्या तुलनेत मूलभूत सुविधांचा मोठा अभाव आहे. परिसरातील मुख्य रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असली, तरी अंतर्गत रस्ते अद्याप झालेले नाहीत. त्यामुळे नाईकनगरच्या गट क्रमांक ८८ मधील नागरिकांना पावसाळ्यात दैनंदिन कामकाजासाठी घराबाहेर पडणेही कठीण झाले आहे. घराबाहेर पाऊल टाकताच सर्वत्र चिखल असल्याने मुलांना शाळेत सोडतानाही पालकांना मोठी कसरत करावी लागते. चारचाकी तर दूरच, दुचाकीही घरापर्यंत नेता येत नाही..Gadchiroli: आलापल्ली-सिरोंचा महामार्ग जड वाहतुकीस बंद!; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत येथून चालणार नाहीत अवजड वाहने.त्यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचे जार तसेच इतर आवश्यक साहित्य डोक्यावर वाहून घरापर्यंत न्यावे लागतात. देवळाई परिसरातील रहिवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, चिखलाच्या समस्येमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेवर शाळेत पोचणे शक्य होत नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवरही परिणाम होतो..तातडीने सुविधा द्यामहापालिकेने या भागातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करून आवश्यक त्या सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. मात्र, महापालिका फक्त करच वसूल करण्यावरच भर देते, असा आरोप या भागातील रहिवाशांचा आहे. तातडीने सुविधा न पुरविल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे..लॉर्ड्सच्या बाल्कनीतील तो ऐतिहासिक क्षण पुन्हा जिवंत; सौरव गांगुलीच्या भूमिकेत राजकुमार रावचा दमदार लूक.रिझनेबल पार्कसमोर घसरगुंडीदेवळाई चौक ते देवळाई गावापर्यंतचा मुख्य रस्ता तयार झाल्याने नागरिकांची मोठी समस्या काही प्रमाणात मार्गी लागली आहे. मात्र, काही ठिकाणी रस्त्याचे काम अद्याप अपूर्ण असल्याने तेथे एकेरी वाहतूक सुरू आहे. त्यामुळे शाळा सुटण्याच्या वेळेत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. सदर मार्गावरील रिजनेबल पार्कसमोरील रस्त्याचे कामही अपूर्णच आहे. पावसाळ्यात या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चिखल तयार होतो आणि पाणी साचून राहत असल्याने वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागते. अनेकदा वाहने घसरण्याच्या घटनाही घडतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.