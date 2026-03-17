Sambhajinagar Garbage Issue: कुठे ड्रेनेज फुटली, कुठे कचऱ्याचे ढीग; शहरातील नागरिक त्रस्त; घंटागाडी गायब, रस्त्यावर कचरा

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात कुठे ड्रेनेज लाइन फुटली, कुठे रस्त्यावर कचरा साचला तर कुठे कचरा संकलनासाठी घंटागाडी नियमित येत नसल्याच्या समस्या गंभीर बनल्या आहेत. अनेक ठिकाणी सांडपाणी रस्त्यावर वाहत असून काही भागांत कचऱ्याचे ढीग साचल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. .परिसरात शाळा असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही या परिस्थितीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने तातडीने लक्ष देऊन ड्रेनेज दुरुस्ती, कचरा साफसफाई आणि नियमित कचरा संकलनाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.घंटागाडी येत नसल्याची नागरिकांची तक्रारबीड बायपास येथील छत्रपतीनगर परिसरात मागील सहा ते आठ दिवसांपासून कचरा संकलनासाठी घंटागाडी येत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. कचऱ्याची गाडी नियमित न आल्यामुळे नागरिकांना घरातील कचरा साठवून ठेवण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी, काही नागरिकांकडून कचरा बीड बायपासच्या मुख्य रस्त्यावर टाकला जात आहे. त्यामुळे रस्त्यावर कचऱ्याचे ढीग साचत आहेत. महानगरपालिकेने या भागात कचरा संकलनासाठी घंटागाडी रोज पाठवावी, जेणेकरून नागरिक रस्त्यावर कचरा टाकणार नाहीत, अशी मागणी येथील रहिवाशांनी केली आहे..तीव्र वासामुळे आरोग्याच्या समस्याबीड बायपास येथील रेणुका माता मंदिर कमानीजवळ आणि चेतनानगर येथे अनेक दिवसांपासून ड्रेनेज लाइन फुटलेली आहे. या ठिकाणी सांडपाणी रस्त्यावर वाहत असल्याने वाहनधारक आणि नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. दुर्गंधीमुळे परिसरातील रहिवासी हैराण झाले आहेत. विशेषतः शाळेत येणाऱ्या-जाणाऱ्या मुलांना या सांडपाण्याच्या तीव्र वासामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामुळे अपघाताचा धोका देखील वाढला आहे. याकडे पालिकेने तातडीने लक्ष देऊन ड्रेनेज लाइनची दुरुस्ती करावी व नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, पालकांकडून करण्यात येत आहे..सौजन्यनगर-चेतनानगर मार्गावर कचराकुंडीसौजन्यनगर ते चेतनानगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अनेक दिवसांपासून काही नागरिकांकडून कचरा टाकला जात आहे. या ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचल्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिसरातच शाळा असल्यामुळे शाळकरी मुलांना या कचऱ्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. साचलेल्या कचऱ्यामुळे माशा, डास यांचे प्रमाण वाढून संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत आहे. महानगरपालिकेने या प्रकरणाकडे तातडीने लक्ष देऊन कचरा हटवावा तसेच पुन्हा अशा प्रकारे कचरा टाकला जाणार नाही यासाठी योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी येथील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.