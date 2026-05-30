Chhatrapati Sambhajinagar: पैशांसाठी वृद्ध आई-वडिलांचा मुलाकडून छळ

छत्रपती संभाजीनगर: वृद्धापकाळात आधार देण्याऐवजी स्वतःच्या आई - वडिलांचा मानसिकव शारीरिक छळ करत पैशांसाठी मारहाण करणाऱ्या मुलाविरोधात हर्सल पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. ही घटना जटवाडा रोड परिसरात घडली.नितीन नंदकिशोर जाधव (रा. अंबरहिल, जटवाडा) असे आरोपी नाव आहे..याप्रकरणी नंदकिशोर दामोधर जाधव (वय ६६ ) यांनीहर्सल पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, नंदकिशोर जाधव हे २०१८ मध्ये जेल पोलिस विभागातून सेवानिवृत्त झाले असून मिळणाऱ्या पेन्शनवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो..त्यांना चार मुले असून मोठा मुलगा नितीन हा मजुरीचे काम करतो. मात्र, त्याला दारूचे व्यसन असून तो वारंवार घरगुती कारणांवरून आई-वडिलांना त्रास देत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..गेल्या काहीमहिन्यांपासून नितीन जाधव हा आई- वडिलांशी अमानुष वर्तन करत होता. तो सतत शिवीगाळ करून मानसिकत्रास देत होता..विरोध केल्यास मारहाण करत असल्याचा आरोपही फिर्यादीत करण्यात आला आहे. वृद्ध आणि आजारी असलेल्या आई-वडिलांच्या औषधोपचार व दैनंदिन गरजांची जबाबदारी न घेता त्यांच्या पैशांवर व मालमत्तेवर हक्क सांगत मानसिक छळ केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे..बुधवारी (ता. २७) दुपारी अडीचच्या सुमारास नितीन जाधव याने वडिलांना शिवीगाळ करून मारहाण केली. तसेच पैसे दिले नाहीत तर जिवे मारीन, अशी धमकी दिली. यानंतर फिर्यादीची दुचाकी फोडून नुकसान केले आणि वृद्ध दांपत्याला घराबाहेर हाकलून दिल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. या प्रकरणी हर्सल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास हवालदार निर्मला कोलते करत आहेत.