Chhatrapati Sambhajinagar: शहरात बोगस जन्म प्रमाणपत्र देणारे रॅकेट!;स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड झाला प्रकार ; सभापतींनी दिले चौकशी अहवालाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात बोगस जन्म प्रमाणपत्र देणारे रॅकेट सक्रिय असल्याचे आज (ता. पाच) स्थायी समितीच्या बैठकीतून समोर आले. नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी बैठकीतच एका विद्यार्थिनीचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करत या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले. चर्चेअंती सभापती अनिल मकरिये यांनी सखोल चौकशीचे आणि पुढील बैठकीत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. .बैठकीत चर्चेला सुरवात होताच वानखेडे यांनी बोगस जन्म प्रमाणपत्र सादर करताना, याप्रमाणे मृत्यू व लग्न प्रमाणपत्रही दिले जाऊ शकते, अशी शंका उपस्थित केली. शहरात बोगस प्रमाणपत्र देणारे रॅकेट सक्रिय असून २ ते ३ हजार रुपयांत २४ तासांत जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिले जात आहे..Bengal CM News: बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी महिला चेहरा फिक्स? भाजपमध्ये ‘या’ नावांची सर्वाधिक चर्चा; शपथविधी सोहळा ९ मे रोजी.महापालिकेच्या प्रभाग कार्यालयांत मात्र दोन-दोन महिने नागरिकांना खेट्या माराव्या लागतात. त्यामुळेच काहीजण बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्यांकडे जात आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करून कडक कारवाई करावी. तसेच जन्म, मृत्यू व लग्न प्रमाणपत्र मुदतीत देण्यासाठी आदेशित करण्यात यावे, अशी मागणी सुरेंद्र कुलकर्णी, अमित भुईगळ, ॲड. माधुरी अदवंत यांनी केली.साधे जन्म प्रमाणपत्रसुद्धा आपण नागरिकांना वेळेत देऊ शकत नाही, ही मोठी शोकांतिका असल्याचे सचिन खैरे म्हणाले. या प्रकरणाची चौकशी करताना संबंधित विद्यार्थिनीसह तिच्या कुटुंबाला त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशीही मागणी नगरसेवकांनी केली..कामगारांच्या मुलांसाठी नियम शिथिल कराशहरात बाहेरून ऊसतोडीसह आलेल्या कामगारांच्या मुलांना महापालिकेकडून प्रमाणपत्र दिले जात नाही. आपल्या वाॅर्डात अशा १४ विद्यार्थ्यांना शालेय पटपडताळणीत अडचणी आल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले. त्यांच्या पालकांची अडवणूक केली जाते. शहरातील अनाथ आश्रमांतूनही दत्तक मुलांचे जन्म प्रमाणपत्र मिळवण्यात संस्थांना अडचणी येत आहेत, असे कुलकर्णी यांनी निदर्शनास आणून दिले. अशा विद्यार्थ्यांसाठी नियम शिथिल करून जन्म प्रमाणपत्र देण्याची मागणी दोघांनी केली..सात दिवसांत सर्व प्रमाणपत्रे द्याअर्ज केल्यानंतर सात दिवसांत जन्म, मृत्यू व लग्न प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे आदेश सभापती मकरिये यांनी दिले. तत्पूर्वी, खुलासा करताना अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांनी सेवा हमी कायद्यानुसार निश्चित कालावधीत प्रमाणपत्र न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले..Vijay Thalapathy CM Tamil Nadu : विजय थलपतींचा मुख्यमंत्री पदाचा मार्ग मोकळा? शपथविधीची तयारी सुरू; राहुल गाधींना पाठींब्याचे पत्र, काँग्रेसनेही 'विजय'सोबत मिळवला हात.बारकोड स्कॅन केले अन् निघाले दुसरेच नाववानखेडे यांनी राणी भालेराव या आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीची दोन जन्म प्रमाणपत्रे सादर केली. एकावर बारकोड नव्हता. शाळेत पटपडताळणीदरम्यान बारकोड नसलेले पहिले प्रमाणपत्र शिक्षकांनी परत करत बारकोड असलेले प्रमाणपत्र मागितले. त्यावर बारकोड असलेले प्रमाणपत्र पालकांनी आणून दिले. मात्र, त्यावरील कोड स्कॅन केला असता ऑनलाइन नेतांश खांडरे या मुलाचे नाव दिसले. बैठकीत वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. पारस मंडलेचा यांनीही याचे प्रात्यक्षिक केले..स्लम भागात रॅकेट सक्रिय असल्याचा अंदाज‘सकाळ’ने खासगीत चौकशी केली असता बोगस जन्म प्रमाणपत्र देणारे रॅकेट स्लम भागात सक्रिय असल्याचा अंदाज सूत्रांनी व्यक्त केला. बाहेरील जिल्ह्यांतून, इतर राज्यांतून वास्तव्यास आलेल्यांच्या पाल्यांना हे रॅकेट लक्ष्य करून २ ते ५ हजार रुपयांत जन्म प्रमाणपत्र बनवून देत असल्याचा संशय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.