Crime News: डोळ्यांदेखत पतीवर चाकूचे १६ वार, मला न्याय द्या! कुटुंबावरील हल्ल्यात खून झालेल्या प्रमोदच्या पत्नीची पोलिसांना विनंती

छत्रपती संभाजीनगर : ''यापूर्वी हल्लेखोरांनी आम्हाला शंभरवेळा धमक्या दिल्या, आम्ही पोलिसांकडे कितीतरी वेळा अर्ज केले. या प्रकारामुळेच आम्ही सीसीटीव्हीही लावले होते. शुक्रवारी (ता. २२) किरकोळ भांडणे सुरू होती..परंतु, आरोपींनी आधीच शस्त्रे तयार ठेवली होती, ते फक्त संधीची वाट पाहत होते. माझ्या पतीवर चाकूने निर्दयीपणे एक, दोन नव्हे, तर तब्बल सोळा वार केले. डोळ्यांदेखत पतीला संपविले. साहेब, आतातरी न्या द्या,'' असा आर्त टाहो प्रमोदची पत्नी रोशनीने पोलिसांसमोर फोडला. याच प्रकरणात शनिवारी (ता. २३) संतप्त नातेवाइकांनी सिडको पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढत निषेध केला..गणेश मंडळाच्या मंडप उभारणीसाठी प्लॉटवरील खडी काढण्यावरून झालेल्या वादातून अख्ख्या कुटुंबावर हल्ला केल्याची घटना शुक्रवारी घडली होती. यातील प्रमोद पाडसवान यांचा मृत्यू झाला होता. इतर तिघे जखमी झाले होते. यानंतर ठोस कारवाई होणार नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका घेत नातेवाईक, मित्रांनी शनिवारी घटनास्थळावरून (संभाजी कॉलनी) सिडको पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढला. .यावेळी नातेवाइकांनी पोलिस प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत घटनेचा निषेध व्यक्त केला. याठिकाणी प्रदेश तेली महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही पोलिस अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत मागण्या मांडल्या. याप्रसंगी पोलिस उपायुक्त प्रशांत स्वामी, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक संभाजी पवार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव, सिडको ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुंदनकुमार वाघमारे यांची उपस्थिती होती..पोलिस उपायुक्त दालनातचअख्ख्या कुटुंबावर हल्ला झाला. आयुष्य उद्ध्वस्त झालेली मृत तरुणाची पत्नी दाद मागण्यासाठी डोळ्यांत अश्रू घेऊन पोलिस ठाण्यापर्यंत आली. असे असतानादेखील उपायुक्त स्वामी यांनी ठाण्याबाहेर जमलेल्या मृत तरुणाच्या पत्नीसह नातेवाइकांशी संवाद साधण्यासाठी दालनाबाहेर येण्याचीही तसदी घेतली नाही. काही वेळानंतर काही निवडक लोकांना आणि प्रमोदच्या पत्नीला निरीक्षकांच्या दालनात बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकले गेले. या प्रकारामुळे पोलिस प्रशासनाबाबत अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली..कठोर कारवाई करणार ः मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शहराच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी नातेवाइकांनी त्यांची भेट घेत घटनेबाबत कल्पना दिली. याबाबत पोलिस आयुक्तांना सूचना दिल्या आहेत. आरोपी कुणीही असले, तरी त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल. याप्रकरणी माझे वैयक्तिक लक्ष असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नातेवाइकांना सांगितले..अशी आहेत नातेवाइकांच्या मागण्यासंशयितांवर करावी 'मोक्का'अंतर्गत कारवाईगणेश मंडळातील सर्व सदस्यांना खून प्रकरणात आरोपी करावेहे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवावेसंशयितांवर कठोर शिक्षा व्हावी.