Chhatrapati Sambhajinagar:हवाई सफरलाही महागाईची झळ!; छत्रपती संभाजीनगर-नवी मुंबई, बंगळुरू विमानसेवांच्या फेऱ्यांत होणार कपात

छत्रपती संभाजीनगर: विमान इंधनाच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमती आणि वाढलेल्या परिचालन खर्चाचा फटका आता छत्रपती संभाजीनगरच्या हवाई संपर्कालाही बसू लागला आहे. देशातील आघाडीची विमान कंपनी इंडिगोने छत्रपती संभाजीनगरला जोडणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या विमान मार्गांवरील फेऱ्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहील..प्राप्त माहितीनुसार, नवी मुंबई- छत्रपती संभाजीनगर- नवी मुंबई या मार्गावरील सध्या सुरू असलेली दररोजची विमानसेवा कमी करून आठवड्यातून केवळ चार दिवस ठेवण्यात येईल. ही सेवा मंगळवार, गुरुवार, शनिवार आणि रविवार या दिवशीच उपलब्ध असेल..Wardha: दोन दुचाकींचा भीषण अपघात, तीन ठार;देवळी- पुलगाव रस्त्यावरील घटना; मृतांच्या भावी स्वप्नांचा चुराडा .त्यामुळे आठवड्यातील तीन दिवस या मार्गावरील थेट हवाई सेवा उपलब्ध राहणार नाही. तसेच, बंगळुरू-छत्रपती संभाजीनगर-बंगळुरू या मार्गावरील विमानसेवेतही कपात करण्यात आली. ही सेवा आता आठवड्यातून तीन दिवस म्हणजे सोमवार, मंगळवार आणि गुरुवार या दिवशी चालविण्यात येणार आहे..माहिती-तंत्रज्ञान, औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या मार्गावरील फेऱ्या कमी झाल्याने व्यावसायिक प्रवाशांना काही प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो..व्याख्या, विख्खी, वुख्खू! 'धूमधडाका'मधील धनाजीराव वाकडेंचं घरं कुठेय माहितेय का? मुंबई-पुणे नाहीतर या ठिकाणी झालेलं शुटिंग.वाढत्या खर्चामुळे अनेक विमान कंपन्या मार्गांचे पुनरावलोकन करत असून, कमी प्रवासी भार असलेल्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमी फायदेशीर ठरत असलेल्या मार्गांवर फेऱ्यांमध्ये कपात करण्याचा पर्याय स्वीकारत आहेत..सुधारित वेळापत्रक (१ जुलैपासून)मार्ग: मुंबई-छत्रपती संभाजीनगर-नवी मुंबईसेवा उपलब्ध दिवस : मंगळवार, गुरुवार, शनिवार, रविवारमार्ग: बंगळुरू-छत्रपती संभाजीनगर-बंगळुरूसेवा उपलब्ध दिवस: सोमवार, मंगळवार, गुरुवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.