Chhatrapati Sambhajinagar: पादचाऱ्यांनी कृपया उड्या मारत जावे;प्रमुख मार्गांवरील फुटपाथवर अवैध पार्किंग, नागरिकांचा जीव धोक्यात

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील सर्वच रस्त्यांवरील फुटपाथवर जागोजागी अवैध पार्किंगने कब्जा केला. येण्या-जाण्यासाठी पादचाऱ्यांना जागाच शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे पायी चालणाऱ्यांनी आता उडत जावे का, असा उपरोधिक प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान, रोज शहरात कुठे ना कुठे पादचाऱ्यांचे किरकोळ अपघात होतात. प्रशासनाने फुटपाथवर पार्क केल्या जाणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांतून केली जात आहे..मागील काही वर्षांत शहरात मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची कामे झाली, सोबतच सुशोभीकरण देखील झाले. त्यामुळे शहराचा चेहरा काहीसा बदललेला दिसत आहे. मात्र येथील बेशिस्त वाहतूक आणि अवैध पार्किंग शहरवासीयांसह येणाऱ्या पर्यटकांसाठी डोकेदुखी ठरतेय. महापालिकेने जम्बो मोहिमेतून प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवली असली तरी शहरातील सर्वच प्रमुख रस्त्यांवरील चौकाचौकांत हातगाड्यांनी कब्जा केल्याचे चित्र आहे..याहीपेक्षा अपघातांस कारणीभूत ठरत आहे पार्किंगची समस्या. नागरिक, व्यावसायिकांनी बांधकामे करताना पार्किंगचे नियोजन केलेले नाही. पालिकेनेही सार्वजनिक पार्किंगच्या जागा विकसित केलेल्या नाहीत. परिणामी, वाहनधारक रस्त्यांच्या कडेला, फुटपाथवर जागा मिळेत तेथे वाहने पार्क करतात. महापालिकेने नियुक्त केलेली एजन्सी केवळ मोजक्याच रस्त्यांवर करताना दिसते. त्यातही सातत्य नसते. विशेषतः जालना रोडवर बाबा पेट्रोल पंपापासून ते चिकलठाणा विमानतळापर्यंत हे चित्र जागोजागी असल्याचे 'सकाळ'च्या पाहणीतून समोर आले..या प्रमुख मार्गांवरच बेकायदा पार्किंगमध्यवर्ती बसस्थानक ते हर्सूल टी पॉइंट, क्रांती चौक ते रेल्वे स्टेशन, सेव्हन हिल ते मध्यवर्ती जकात नाका, सूतगिरणी चौक ते गजानन महाराज मंदिरापासून पुढे सेव्हन हिल चौक, सिडको एन-१ चौकापासून चिश्तिया चौक मार्गे रोषण गेट, चंपा चौक ते जुनाबाजार, सिडकोतील आझाद चौक ते जुन्या शहरातील भडकल गेट या प्रमुख रस्त्यांच्या कडेला जागोजागी वाहने पार्क केली जात असून त्यावर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे पादचाऱ्यांसाठी फुटपाथ आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो..जुन्या शहरात चालणेही अवघडशहराची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या औरंगपुरा, गुलमंडी, जुना मोंढा, जिन्सी, शहागंज, चेलीपुरा, बुढीलेन, राजाबाजार, सराफा बाजार भागांत २०११ पूर्वी मोठी वाहतूक कोंडी व्हायची. वर्ष २०१२ मध्ये तत्कालीन आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी जम्बो मोहीम राबवून रस्ते रुंद केले. मात्र, त्यांच्या बदलीनंतर पालिकेच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांनी यातील काही रस्त्यांवर आजवर फुटपाथ विकसित केले नाही. सार्वजनिक पार्किंग नसल्याने रस्त्यांच्या कडेला बेशिस्तपणे वाहने पार्क केली जातात. यामुळे या भागात नागरिकांना पायी चालणेही अवघड झाले..रात्री नऊपर्यंत वाहतुकीची कोंडीशहरातील जालना रोड, जळगाव रोड, दिल्ली गेट रोड, रेल्वे स्टेशन रोड या प्रमुख रस्त्यांवर रात्रीला जागोजागी फुटपाथवर कारसह इतर वाहने पार्क केलेली दिसून येतात. विशेषतः सायंकाळनंतर आकाशवाणी चौक, अमरप्रीत चौक, रामगिरी हॉटेल परिसर, सिडको बसस्थानक, मध्यवर्ती बसस्थानक, मुकुंदवाडी चौक परिसरात रस्त्यांलगत रात्री ९ ते १० पर्यंत कारच्या रांगा लागलेल्या दिसतात. यामुळे वाहतुकीची मोठी कोंडी होते. या मार्गांवरील अतिक्रमणे हटवली असली तरी रस्त्याचे सर्व्हिस रोडचे काम केलेले नसल्याने वाहतुकीची कोंडी कायम आहे.