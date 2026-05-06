Chhatrapati Sambhajinagar: चार कोटींचे प्रस्ताव पाच मिनिटांत मंजूर;कोविड लसीकरणातील साहित्य खरेदीवर एमआयएमचा आक्षेप

छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेत स्थायी समितीच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. पाच) क्रीडा साहित्य खरेदीसह विविध विकासकामांच्या चार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना पाच मिनिटांत मंजुरी देण्यात आली..कोरोना काळात लसीकरण मोहिमेसाठी केलेल्या विविध साहित्यांच्या खरेदीच्या बिलावर एमआयएमने आक्षेप घेत चौकशी करून कंत्राटदाराला पैसे देण्याची मागणी केली. त्याची नोंद घेत हाही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला..Chhatrapati Sambhajinagar: शहरात बोगस जन्म प्रमाणपत्र देणारे रॅकेट!;स्थायी समितीच्या बैठकीत उघड झाला प्रकार ; सभापतींनी दिले चौकशी अहवालाचे आदेश.शालेय विद्यार्थ्यांच्या विविध खेळांसाठी ४० लाखांची साहित्य खरेदी, वाहतूक सिग्नलसाठी ३६ लाख, शहरातील १४ कारंज्यांसाठी १ कोटी ५१ लाख, सिद्धार्थ उद्यानातील प्राण्यांचे पिंजरे दुरुस्तीत ४९ लाख खर्च करण्यासह एकूण ११ प्रस्तावांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली. शहरात १४ ठिकाणी महापालिकेने पाण्याचे कारंजे बसविले आहेत..या कारंज्यांची फक्त देखभाल दुरुस्ती तीन वर्षे करण्यासाठी १ कोटी ५१ लाख रुपयांचा खर्च एवढा असेल तर नवीन कारंज्यांचा खर्च किती, हा प्रश्न आहे. सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालय आगामी काळात सफारी पार्कमध्ये हलवले जाणार आहे. असे असतानाही प्रशासनाने सिद्धार्थ प्राणिसंग्रहालयातील पिंजऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी ४९ लाखांची निविदा प्रसिद्ध केली..उधळपट्टीमुळे आर्थिक अडचणीमहापालिकेने २,७४० कोटींच्या जलयोजनेसाठी ८२२ कोटींची कर्जे घेतली. त्यातच पुढील वर्षापासून सुरू होणाऱ्या ८०० कोटींच्या ड्रेनेजलाइन योजनेत जवळपास २३० कोटींचा वाटा उचलावा लागेल. अशातच स्मार्ट सिटीचा हिस्सा टाकण्यासाठी २५० कोटींचे कर्जही घेतलेले आहे. जवळपास १,६०० कोटींचे कर्ज डोक्यावर असताना महापालिकेने अशा प्रकारे उधळपट्टी सुरू केल्याने भविष्यात आर्थिक कर्ज चुकते करताना अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.