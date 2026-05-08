Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर, गंगापुरात तीव्र पाणीटंचाई; सव्वाशे टँकर भागवताहेत साडेचार लाख नागरिकांची तहान

छत्रपती संभाजीनगर: मे महिन्याच्या झळांनी जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग होरपळून निघत असून पाण्याच्या एका थेंबासाठी जनतेला टँकरकडे डोळे लावून बसावे लागत आहे. जिल्ह्यात तब्बल १२३ टँकर साडेचार लाखांहून अधिक नागरिकांची तहान भागवित आहेत. विहिरी कोरड्या, बोअर निष्प्रभ आणि जलस्रोत आटल्याने गावोगावी पाण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला आहे. प्रशासनाकडून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे..जिल्हा प्रशासनाच्या ६ मे २०२५ च्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील ८२ गावे आणि १९ वाड्या पाणीटंचाईने त्रस्त आहेत. या भागातील सुमारे ४ लाख ८४ हजार नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सर्वाधिक गंभीर स्थिती छत्रपती संभाजीनगर आणि गंगापूर तालुक्यात आहे. छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात १५ गावे आणि १३ वाड्यांसाठी तब्बल ३९ टँकर धावत आहेत. गंगापूर तालुक्यातील २२ गावांना २६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. वैजापूरमध्ये १६ गावे आणि एका वाडीसाठी २० टँकर कार्यरत आहेत. सिल्लोड तालुक्यात १७ गावांसाठी १६ टँकरची व्यवस्था करण्यात आली आहे..कन्नड, खुलताबाद आणि सोयगाव या तालुक्यात जलव्यवस्थापनाची कामे झाल्यामुळे एकही टॅंकर सुरू नाही. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.जिल्ह्यात आतापर्यंत ८६ विहिरी प्रशासनाच्या ताब्यात घेण्यात आल्या असून, त्यामध्ये ३४ विहिरी टँकरसाठी, तर ५२ विहिरी इतर वापरासाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः वैजापूर आणि गंगापूर तालुक्यात अधिग्रहणाचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र, एवढ्या उपाययोजनांनंतरही परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जातअसल्याचे चित्र आहे..२६६ पैकी प्रत्यक्षात केवळ २३८ खेपाप्रशासनाने मंजूर केलेल्या २६६ खेपांपैकी प्रत्यक्षात केवळ २३८ खेपा पूर्ण होत असल्याचे समोर आले आहे. तब्बल २८ खेपा विविध तांत्रिक कारणांमुळे कमी पडत असल्याने नागरिकांचा संताप वाढू लागला आहे. पावसाळा सुरू होईपर्यंत हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास अनेक गावांमध्ये पाणीबाणी अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..तालुका टॅंकरछत्रपती संभाजीनगर ३९गंगापूर २६वैजापूर २०पैठण १६सिल्लोड १६फुलंब्री ६.