Chhatrapati Sambhajinagar News: गॅससाठी जनतेच्या रांगा, पण पथकांना काळाबाजार दिसतच नाही! छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गॅस गोंधळ

छत्रपती संभाजीनगर: व्यावसायिक सिलिंडर देणे बंद झाले आणि हॉटेलवाले चुलीवर आले. दुसरीकडे घरगुती गॅस मुबलक असल्याचे रोज सांगितले जाते, तरी उन्हातान्हात हजारो नागरिक गॅससाठी रस्त्यांवर रांगा लावत आहेत. कुणाची बुकिंग होत नाही, तर कुणाला बुकिंगनंतरही गॅस मिळत नाही. काही नागरिकांना तर चक्क 'सिलिंडर डिलिव्हर्ड' असे संदेश मोबाइलवर येताहेत. प्रत्यक्षात त्यांना ते मिळालेलेच नाहीत! असा सर्व गॅसगोंधळ सुरू असताना प्रशासनाने 'आम्ही आता कारवाई करणार' असा आव आणला आणि तब्बल ११ पथके स्थापन केली. या पथकांमधील अधिकारी-कर्मचारी करतात काय, तर एखाद्या गोदामामध्ये जातात, एजन्सीच्या आजूबाजूला 'टेहळणी' करून येतात आणि हात हलवत परत 'एसी' कार्यालयात बसून राहतात. दोन दिवसांत या पथकातील एकाही अधिकारी-कर्मचाऱ्याला गॅसचा काळाबाजार दिसला नाही! जे सर्वसामान्यांना दिसते ते या विभागाला का दिसत नाही? त्यामुळे तपासणीत 'अर्थ'पूर्ण व्यवहार होत असल्याचा थेट आरोप संतप्त नागरिकांमधून होत आहे. .हॉटेलमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडर वापरली जात आहेत. तसेच काळ्या बाजारात दीड ते दोन हजारांत घरगुती सिलिंडर विक्री होत असल्याचे 'सकाळ'ने 'स्टिंग ऑपरेशन' करत उघड केले होते. नारेगावासह शहराच्या अनेक भागांत हा प्रकार सुरू आहे. परंतु, जिल्हा पुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष असल्याचा प्रकार समोर आला. त्यानंतर प्रशासनाने ११ भरारी पथके 'स्थानापन्न' केली. पहिल्याच दिवशी अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयाबाहेर जोशात बाहेर पडले.आता शहर परिसरातील गॅसचा काळाबाजार उघडा पाडणारच, असा आर्विभाव सर्वांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. पण, प्रत्यक्षात केले काय तर केवळ गॅस एजन्सीच्या गोदामाची तपासणी! हे बरोबर आहे का? ते बरोबर आहे का? अशी विचारणा एजन्सीवाल्यांना केली..एजन्सीवाल्यांनी नेहमीप्रमाणे थातूरमातूर उत्तरे देऊन पथकाला 'शांत आणि निवांत' केले! तिथून बाहेर पडताना पथकातील अधिकाऱ्यांचे चेहरेही 'समाधानाने पुरेपूर भरलेले' दिसले!हे सर्व करताना पथकाला रस्त्यात एकही हॉटेल दिसले नाही! जिथे काळाबाजार होत असल्याची दिवसभर चर्चा रंगली होती, त्या नारेगावचा पत्ताही प्रशासनाला आणि पथकात नेमलेल्यांना सापडलाच नाही. त्यामुळे खऱ्या दोषींवर कारवाईचे प्रशासनाला वावडे का आहे? असा सवाल नागरिकांतून केला जात आहे..परभणी, जालन्यात होते ते संभाजीनगरात का नाही?बीड, जालना आणि परभणीत गॅसचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर धडक कारवाया सुरू झाल्या आहेत. तिथली पथके थेट मैदानात उतरून हॉटेलांमध्ये, अवैध गॅस सेंटरवर छापे टाकून दोषींना धडे शिकवत आहेत. संभाजीनगरात मात्र जनता 'गॅस'साठी टाहो फोडत असताना इथली पथके रोज हात हलवत परत येत आहेत. आम्हाला काही मिळालेच नाही, कुणी सापडलेच नाही, काळाबाजार अजूनतरी आढळला नाही, अशी कारणे देत आहेत. आता मुख्य भूमिका आहे ती जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांची. पण तेही पत्रकार परिषदा, बैठका आणि सूचना-निर्देश देण्यापलीकडे ठोस काही करताना दिसत नसल्याचा आरोप नागरिकांतून केला जात आहे. त्यांच्याच कार्यालयातील पथके काहीच करीत नसताना जिल्हाधिकारी शांत कसे? असा प्रश्नही आता गॅससाठी त्रासलेले नागरिक विचारू लागले आहेत..घ्या आता, चक्क जिल्हाधिकारी म्हणतात, चार वेळा चहा घेत असाल तर दोनदाच घ्याविविध आश्रमशाळा, प्रयोगशाळा, वसतिगृहांच्या मेसमध्ये गॅस सिलिंडर मिळत नाही. त्यांना उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात प्रशासनातर्फे अपेक्षित प्रमाणात पावले उचलली जात नसल्याचे चित्र आहे, असे असतानाच शुक्रवारी (ता.१३) जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी पाणी जसे जपून वापरतो, तसा गॅस जपून वापरावा. दिवसभरात चार चहा घेत असाल तर दोनच चहा घ्या', गॅसअभावी पूर्ण कंपनी बंद पडण्याऐवजी थोडे थोडे उत्पादन घ्या, जेणेकरून कंपनी तरी चालू राहील' अशा त्यांच्या सूचना ऐकताच उपस्थितांनी मोठा आवंढा गिळला होता..फुलारी छातीठोकपणे म्हणतात, काळाबाजार नाहीपथक स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या दिवशी गुरुवारी २७ आणि दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी १९ गॅस एजन्सीसह गोदामांची तपासणी केली. जिल्हाभरात कुठेच गैरप्रकार, काळाबाजार आढळला नाही. एजन्सीच्या क्षमतेनुसार सिलिंडर विक्री सुरू आहे, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी यांनी छातीठोकपणे सांगितले."जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी गॅस कंपन्यांच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहावे. प्राप्त परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्यासाठी जिल्ह्यात कुठेही गॅसची साठेबाजी, जादा दराने विक्री होत असल्यास तेथे कारवाई करावी, असे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत."— जितेंद्र पापळकर, विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर.