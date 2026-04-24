Chhatrapati Sambhajinagar:केवायसीचा ज्येष्ठांना त्रास गॅस सिलिंडरसाठी सर्वसामान्यांचा संघर्ष वाढला

छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती गॅस सिलिंडर मिळवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केल्यामुळे शहरात सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः कोणतेही स्पष्ट लेखी आदेश नसताना केवळ तोंडी सूचनांवर आधारित अंमलबजावणी होत असल्याने विशेषकरुन ज्येष्ठांची गैरसोय अधिकच वाढली आहे..गॅस एजन्सींमध्ये सिलिंडर घेण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांना प्रथम ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे सांगितले जात आहे. कागदपत्रांची पूर्तता, ऑनलाइन प्रक्रिया आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे ही प्रक्रिया अनेकांसाठी वेळखाऊ ठरत आहे..परिणामी, अनेकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत असून, गॅस मिळवण्यासाठी पुन्हा-पुन्हा चकरा माराव्या लागत आहेत. डिजिटल प्रणालीची सवय नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीच्या ग्राहकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. काही ठिकाणी ई-केवायसीसाठी एजन्सीबाहेरच रांगा लागल्याचे दिसून येत आहे. दलालांच्या माध्यमातून प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रकारही काही ठिकाणी सुरू असल्याची चर्चा आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.गॅस एजन्सीधारकांचीही स्थिती द्विधा मनःस्थितीत आहे. वरून आलेल्या तोंडी सूचनांचे पालन करताना ग्राहकांचा रोष सहन करावा लागत असून, लेखी आदेश नसल्याने निर्णय घेण्यातही अडचणी येत आहेत..ज्येष्ठांचा डेटा मॅच होईनाशहरातील गॅस एजन्सीतील ग्राहकांना ई-केवायसी करण्यासाठी डोळे किंवा बोटांचे फिंगर स्कॅन करून केवायसी करावी लागते. मात्र, ज्येष्ठांचे डोळे किंवा फिंगर स्कॅन करण्यात अडचण येत असून ते आधारच्या डेटाला मॅच होत नाहीत. त्यामुळे त्यांची ई-केवायसी होत नाही. परिणामी त्यांना सिलिंडर मिळत नाही. तसेच बाहेरगावी असलेल्या ग्राहकांचीही अडचण निर्माण होत असल्याचे दिसून आले..असे आहेत पर्यायज्यांची केवायसी होत नाही, असे रुग्ण आणि ज्येष्ठांनी सेतू किंवा आधार केंद्रात जाऊन आधार अपडेट करून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आताच्या स्थितीमध्ये असलेल्या बोटांचे फिंगर आणि डोळ्यांचे स्कॅन अपडेट होईल. त्यानंतर लगेच अशी व्यक्तींची ई केवायसी करता येईल. त्याच बरोबर जे वयोवृद्ध आहे, त्यांनी लगेच वारसांच्या नावे सिलिंडर केल्यास ई-केवायसी आणि सिलिंडर मिळण्याची समस्या संपू शकेल..प्रक्रियेत सुस्पष्टता गरजेचीयुद्धामुळे गॅसचा पुरवठा आणि पडताळणी अधिक कडक करण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि सुलभ नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. एकूणच ई-केवायसीच्या अटीमुळे गॅस वितरणात अडथळे निर्माण झाले असून, सर्वसामान्य ग्राहकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे. प्रशासनाने या प्रक्रियेत सुस्पष्टता आणून ती सुलभ करण्याची गरज नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.