Chhatrapati Sambhajinagar: शालेय बसमध्ये सीसीटीव्ही, जीपीएस नसल्यास परवाना रद्द; आरटीओची कडक नियमावली, एक जूनपासून अंमलबजावणी

छत्रपती संभाजीनगर: शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (आरटीओ) कडक नियमावली जाहीर केली आहे. प्रत्येक शालेय बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस यंत्रणा, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी 'पॅनिक बटन'ची सुविधा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, सहा वर्षांखालील मुलांच्या बसमध्ये व मुलींची शाळा असल्यास वाहनामध्ये महिला कर्मचाऱ्याची नियुक्ती अनिवार्य आहे..नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या स्कूल बस आणि वाहन मालकांवर थेट परवाना निलंबनाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जून २०२६ पासून होणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी ३० दिवस परवाना निलंबन, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी ६० दिवस परवाना निलंबन आणि तिसऱ्यांदा उल्लंघन आढळल्यास थेट परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केला जाईल..विशेष म्हणजे, जर एकाच वेळी सर्व चारही अटींचे (अ, ब, क, ड) उल्लंघन आढळल्यास पहिल्याच गुन्ह्यासाठी सलग १२० दिवसांचे परवाना निलंबन केले जाणार आहे. मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ६६, ७४ आणि ८६ नुसार हे अधिकार प्राधिकरणाने वापरले आहेत.."स्कूल बसमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समितीने कठोर निर्णय घेतले आहेत. स्कूल बसचालकांनी सर्व सुविधा अद्ययावत करून घ्याव्यात. अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल."- विजय काठोळे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.जिल्ह्यामध्ये १३०१ शालेय बससंभाजीनगर जिल्ह्यात मार्च २०२५ पर्यंत १२१० शालेय बस होत्या. गेल्या वर्षी म्हणजे मार्च २०२६ मध्ये नवीन ९१ बसची भर पडली. त्यानुसार आतापर्यंत एकूण १३०१ शालेय बस जिल्ह्यात धावत आहेत.