Chhatrapati Sambhajinagar: महिलांची उन्हात धावपळ ; एजन्सींसमोर नागरिकांच्या रांगा; दरवाढीच्या अफवेमुळे पुन्हा गॅससाठी गर्दी

छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती गॅस सिलिंडरची दरवाढ होणार, अशी अफवा पुन्हा पसरल्याने मंगळवारी (ता. पाच) विविध गॅस एजन्सींवर मोठी गर्दी उसळल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. भर उन्हात अनेक नागरिकांनी डोक्यावर, तर काहींनी दुचाकींवर सिलिंडर वाहून नेत एजन्सीबाहेर लांबच लांब रांगा लावल्या. .दर वाढणार, या भीतीपोटी अनेकांनी तातडीने बुकिंग करून सिलिंडर घेण्याचा प्रयत्न केला. काही ठिकाणी सकाळपासूनच गर्दी वाढत गेली आणि दुपारपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची वेळ आल्याचे चित्र होते. गॅस कंपन्या आणि स्थानिक वितरकांकडून मात्र स्पष्ट करण्यात आले आहे, की घरगुती सिलिंडर दरवाढीबाबत सध्या कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.. शहरात गॅस वितरण करणाऱ्या तिन्ही कंपन्याना याबाबत बोललो आहे. कोणत्याही प्रकारची दरवाढ झाली नाही. तसे त्यांना कोणतेच संकेतही मिळाले नाही. गॅस सिलिंडरचा पुरवठाही मुबलक आहे. नागरिकांनी पॅनिक होण्याची गरज नाही. सोशल मीडियावरील अफवांना बळी पडू नये."- प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी..गरजवंतांना फटकासोशल मीडियावर वेगाने पसरत असलेल्या अफवांमुळे नागरिकांमध्ये आता नाही, तर कधीच नाही अशी मानसिकता तयार होते. मागील काही प्रसंगांतील दरवाढीच्या अनुभवांमुळे ही भीती अधिक वाढते. परिणामी, नागरिक तातडीने प्रतिसाद देतात. यामुळे अनावश्यक गर्दी होऊन वितरण व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होतात. ज्यांना प्रत्यक्षात तातडीची गरज आहे, अशा ग्राहकांनाही या गर्दीचा फटका बसत आहे.