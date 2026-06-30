छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: झटपट श्रीमंत होण्याचा मोह; जीम ट्रेनर बनला मंगळसूत्र चोर, गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात अडकला

Gym Trainer Arrested in Mangalsutra Snatching Cases: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झटपट पैसा कमावण्याच्या मोहापायी मंगळसूत्र चोरी करणाऱ्या जीम ट्रेनरला गुन्हे शाखेने अटक केली.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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छत्रपती संभाजीनगर: झटपट पैसा कमावयाचा मोहात पडला, सोन्याचे भाव वाढत असल्याने यातून झटपट पैसा मिळेल या आशेने जीम ट्रेनर ने थेट मंगळसूत्र चोरी सुरू केली. त्यात त्याला यश मिळायला लागले.

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