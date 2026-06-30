Chhatrapati Sambhajinagar: झटपट श्रीमंत होण्याचा मोह; जीम ट्रेनर बनला मंगळसूत्र चोर, गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात अडकला

छत्रपती संभाजीनगर: झटपट पैसा कमावयाचा मोहात पडला, सोन्याचे भाव वाढत असल्याने यातून झटपट पैसा मिळेल या आशेने जीम ट्रेनर ने थेट मंगळसूत्र चोरी सुरू केली. त्यात त्याला यश मिळायला लागले. .परंतु धंदा सुरू होत नाही तोच तो गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात अडकला. त्याच्याकडून दोन गुन्हे उघडकीला आले असून, सुमारे चार लाखांचा मुद्देमाल लांबविला आहे. अमोल बालाजी बाराटे ( वय २९, रा. बन्सीलाल नगर ) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे..OBC आरक्षणात मोठा बदल! दोन महत्त्वाची विधेयके विधानसभेत मंजूर; नव्या कायद्याला हिरवा कंदील, कुणी घेतला निर्णय?.२६ जूनला उस्मानपुरा येथील सुनिता गिरिष सांगवीकर (वय ६६ रा. न्यु उस्मानपुरा), यासह २३ जून ला समर्थनगर परिसरात दिपाली प्रविण जाधव (वय ३२ रा. समर्थनगर) अशा दोन महिलांचे दागिने हिसकावण्यात आले होते. याचा समांतर तपास गुन्हे शाखेकडून करण्यात आला..तपासादरम्यान बाराटे हा समर्थनगर परिसरात एका विना नंबरच्या मोपेडवर संशयास्पदरीत्या फिरत असताना पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले . त्याच्याकडून ६० हजारांची मोपेड जॅकेट, गॉगल आणि सोनाराला विकलेले ३ लाख ३५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने व तुटलेला सोन्याचा गोफ, मणी व मंगळसूत्राच्या वाट्या असा एकूण ३ लाख ९५ हजारांचा ऐवज जप्त केला..Koyna Dam Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग, प्रतिसेकंद हजारो क्युसेक पाण्याची आवक; नवजा-महाबळेश्वरात रेकॉर्डतोड पाऊस, ओझर्डे धबधब्यावरही गर्दी.ही कारवाई पोलीस निरीक्षक गजानन कल्याणकर, पीएसआय प्रवीण पाथरकर, योगेश नवसारे, प्रदीप दंडवते, विजय निकम, जालींदर गोरे, विजय घुगे, लखन गायकवाड यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.