Chhatrapati Sambhajinagar: आज-उद्या उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; शहरात यंदा दुसऱ्यांदा पारा ४३.४ अंशांवर, सूर्य तळपला, अंगाची लाहीलाही

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात पुन्हा एकदा सूर्य तळपला. २६ एप्रिलनंतर पुन्हा एकदा ४३.४ अंश तापमान नोंदवले गेले. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, मंगळवारी (ता. १२) आणि बुधवारी (ता. १३) उष्णतेची लाट असू शकते. या दोन दिवसांत तापमान ४४ अंशांच्या वर जाण्याची शक्यता आहे. .गेल्या महिन्यात २६ एप्रिलला एप्रिल महिन्यातील सर्वांत उष्ण दिवसाची नोंद झाली होती. त्या दिवशी कमाल तापमान ४३.४ अंश तर किमान तापमान २७.६ अंश होते. त्यानंतर काही दिवस तापमान कमी कमी होत ३९ अंशांवर पोचले होते. पण, रविवारी (ता. दहा) तापमानाने पुन्हा उसळी घेतली. रविवारी ४२.४ अंश तापमान नोंदले गेले. सोमवारी (ता. ११) तापमान आणखी एक अंशाने वाढून ४३.४ अंशांवर पोचले. किमान तापमानदेखील २७.२ अंश होते. रात्री प्रचंड उकाडा सहन करावा लागत आहे..शुकशुकाट आणि उन्हाच्या झळाशहरात सोमवारी दिवसभर उन्हाच्या झळा होत्या. त्यामुळे रस्त्यावरील वर्दळही कमी झाली. जालना रोडसारखा कायम वाहता रस्ताही काही काळ ओस पडला होता. सूर्यास्तानंतर वातावरणातील चटके कमी झाले तरी उष्मांक मात्र रात्री उशिरापर्यंत कायम होता..काय टाळावे?दुपारी १२ ते ३ या वेळेत उन्हात बाहेर जाणे टाळा.बाहेर तापमान जास्त असताना श्रमाची कामे करणे टाळा.गडद रंगाचे, जाड किंवा घट्ट कपडे घालणे टाळा.मद्यपान, चहा, कॉफी आणि कार्बोनेटेड पेये टाळा, कारण यामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन निर्जलीकरण (डिहायड्रेशन) होऊ शकते.जड व प्रथिनेयुक्त अन्न टाळा आणि शिळे अन्न खाऊ नका..काय करावे?तहान लागलेली नसली तरी जास्तीत जास्त पाणी प्यावे.हलके, पातळ व सच्छिद्र सुती कपडे वापरावेत. गॉगल्स, छत्री, टोपी, बूट व चपलांचा वापर करावा.चक्कर येत असल्यास तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.गरोदर महिला कामगार व आजारी कामगारांची अधिक काळजी घ्यावी.शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होत असल्यास ओ.आर.एस. घ्यावे. लस्सी, ताक, कैरीचे पन्हे, लिंबू पाणी घ्यावे..हवामान विभागाचा अंदाज असातारीख कमाल किमान१२ मे ४४ अंश २५ अंश१३ मे ४५ अंश २४ अंश१४ मे ४३ अंश २५ अंश१५ मे ४२ अंश २५ अंश१६ मे ४१ अंश २४ अंश१७ मे ४५ अंश २५ अंश